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Özuslu: CTP kadrolarıyla, tarihiyle bu ülkeyi yönetmeye hazırdır!

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Özuslu: CTP kadrolarıyla, tarihiyle bu ülkeyi yönetmeye hazırdır!
Özuslu: CTP kadrolarıyla, tarihiyle bu ülkeyi yönetmeye hazırdır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP’nin kadrolarıyla, tarihiyle, kültürüyle, vizyonuyla, geleneğiyle, örgütüyle ve insan kaynaklarıyla bu ülkeyi yönetmeye hazır bir parti olduğunu vurguladı. Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Güzelyurt’ta Kalkanlı, Aşağı Bostancı ve Yukarı Bostancı köylerini ziyaret etti. Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimi ciddi bir farkla kazanarak önümüzdeki döneme daha demokratik, daha özgürlükçü bir döneme başlayacaklarını ve umutları yeniden yeşerteceklerini ifade etti.

 

ÖZUSLU: TOPLUMUN HER KESİMİNDEN HÜKÜMETE TEPKİ VAR

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, adanın her yerini gezdiklerini ve toplumdan her kesimin hükümete tepkili olduğunu gördüklerini açıkladı. Atanmışlara, Kıbrıs Türk halkını fakirliğe mahkum edenlere, demokrasiyi, özgürlükleri her gün çiğneyenlere, karşı ciddi bir tepki olduğunu dile getiren Özuslu, gençlerin bu topraklara tutunmalarının günden güne daha da zorlaştığını kaydetti. Ancak bunun çözümünün olduğunu ve çözümü hep birlikte bulacaklarını belirten Özuslu, “CTP kadrolarıyla vizyonuyla, tarihiyle, mirasıyla, geleneğiyle, örgütüyle, insan kaynağıyla bu ülkeyi yönetmeye taliptir. Buna karşı bizim politikalarımız var. Biz bu seçimi ciddi bir farkla alıp, daha demokratik, daha özgürlükçü bir döneme başlayacağız. Tabir-i caizse umutları tekrardan yeşerteceğiz” şeklinde konuştu.

 

ERHÜRMAN: HÜKÜMET OLDUĞUNU İDDİA EDENLERE GEREKLİ MESAJI VERECEĞİZ

Güzelyurt köylerini ziyaret esnasında halka hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, 25 Haziran’daki ara seçimi kazanarak hükümet olduğunu iddia edenlere gereken mesajı Kıbrıs Türk halkının vereceğini vurguladı. “Sami Özuslu, bizim göğsümüzü gere gere adayımızdır dediğimiz bir arkadaşımızdır” ifadelerini kullanan Erhürman, Özuslu’nun bugüne kadar demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik konusunda her mücadelenin içinde yer aldığını aktardı. Bu seçimin memlekette yaşanan ve bundan sonra da yaşanabilecek olumsuzluklara ‘dur’ diyebilme seçimi olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Değişimi de başlatacak hamle budur. Çünkü onlar bu seçimde kaybederlerse Kıbrıs Türk halkı ‘Size onay vermedik’ demiş olacak ve bunun arkası gelecek. Bu memleketin mali kaynakları da insan kaynaklarını da doğru kullanırsanız ülkeyi yönetmeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

 

GULAMKADİR: YAŞANANLARA DUR DİYECEĞİZ

Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, Genel Başkan Tufan Erhürman ve CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ile bölgeyi karış karış gezdiklerini söyledi. Seçimlere çok az bir süre kaldığını ifade eden Gulamkadir, bıkmadan usanmadan ülkeyi gezerek CTP’nin politikalarını anlatacaklarını söyledi. Ülkede olan biten olumsuzlukları herkesin gördüğünü ifade eden “Bu seçim, yaşananlara bir dur deme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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