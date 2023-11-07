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Özuslu, ders kitaplarıyla ilgili incelemelerin ne aşamada olduğunu sordu...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu Meclis Genel Kurulu'nda “Ders Kitapları” konulu konuşma gerçekleştirdi, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu sert eleştirdi.
Özuslu, ders kitaplarıyla ilgili incelemelerin ne aşamada olduğunu sordu...

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıldığını, Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun da eylemcilere hitaben 'kitaplar incelenecek, değişilik gerekiyorsa yapılacak' dediğini hatırlatarak bu incelemelerin ne olduğunu sordu. 

Kitaplarda çocuk istismarı, cinsiyet ayrımcılığı ve laiklik prensibine aykırı unsurların bol miktarda olduğunu savunan Özuslu, "bu kitaplar, toplum mühendisliği yapıldığının apaçık göstergesidir" dedi. 

"Bu yıl ders kitaplarına yapılan ince dokunuşlarla bazı ders kitaplarından evrim teorisinin gündemden çıkarıldığı ve insanın aniden ortaya çıktığı gibi bilim dışı bir sonuç vardır" diyen Özuslu, "Din kitaplarında ise ilk insanın Adem olduğunu okuyoruz. Eğer biz laik demokratik eğitim veriyorsak bunların ders kitaplarında yeri nedir diye sormak elbetteki bize düşer" diye konuştu. 

"Kitaplarda çocukların gece kabus görmesine neden olacak ibareler var"
Kitaplarda çocukların gece kabus görmesine neden olacak ibareler olduğunu da savunan Özuslu, Karmi'de bir anaokulda ilahiler okunduğu iddiaları bulunduğunu da dile getirerek, Çavuşoğlu'na 'bu durumu açıklayınız' dedi.
Kitaplarda depremin de kader olarak gösterildiğine dikkati çeken Özuslu, 'bizler 6 Şubat depremini yaşadık ve evlatlarımızı kaybettik. Bu kader miydi, bilimle alakası yokmuydu? Bunlar nasıl öğretiler? diye sordu. 

"Kitaplar neden ülkemizde basılmadı?"
Konuşmasının devamında "Kitap baskıları neden ülkemizde yapılmadı?" diye soran Sami Özuslu,  "Sayın Bakan bizi bu konuda aydınlatmalı. Bu ülkede matbaacılık sektörü var. Geçtiğimiz yıllarda biz bunu yaptık, neden bu yıl yurt dışında basıldı?" Matbaacılar da  bu konuya ses çıkarmadı çünkü maliyetler çok yüksek ancak bunun konuşulması gerekiyor" diye konuştu. 

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