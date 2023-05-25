Özuslu: Düşünce ve ifade özgürlüğü için önemli bir misyon üstleneceğim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Özuslu, “Basının her anlamda daha da güçlenebilmesi için ve ekonomik sıkıntıların, çalışanların yaşadığı sıkıntıların, medyadaki kirliliğin, etik sorunların, düşünce-ifade özgürlüğü önündeki problemlerin aşılabilmesi için önemli bir misyon üstleneceğim” ifadelerini kullandı. Geçen yıl getirilmek istenen antidemokratik yasalara karşı verdikleri mücadeleyi de anımsatan Sami Özuslu, söz konusu mücadeleyi Meclis’te de verebilmek arzusunda olduğunun altını çizdi. Ziyaret sırasında Sami Özuslu’ya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy eşlik etti. Ziyarette KTGB Başkanı Emin Akkor ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında söz alan KTGB Başkanı Emin Akkor, “Seçilmen durumunda, insan hakları, demokrasi ve özellikle ifade özgürlüğü konularında, toplumun mecliste bir sesinin daha olacağı inancındayız” diye konuştu.

ÖZUSLU: SİZİN SESİNİZ, SOLUĞUNUZ OLMA AMACINDAYIM

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Burası bizim evimiz. Dernek ziyaretlerine başlarken önce kendi evimden başlamak istedim” ifadelerini kullandı. Siyasal yaşamda önüne çıkan adaylık görevinin, kendisini birkaç noktada motive ettiğini belirten Özuslu, “Bunlardan bazıları da basın özgürlüğü, düşünce-ifade özgürlüğü, basının özel sektörde ve kamuda yaşadığı sorunlar, uluslararası alanda medyayla ilgili yaşanan gelişmelerdir” diye konuştu. Özuslu, söz konusu sorunları parlamentonun gündemine daha fazla taşıyabilmek amacında olduğunu vurguladı. Gerek sendikaların gerek derneklerin basın alanındaki aktivitelerini ve çalışmalarını oralarda daha fazla dillendirebilmek amacında olduğuna dikkat çeken Özuslu, “Geçen yıl getirilmek istenen antidemokratik yasalara karşı verdiğimiz mücadeleyi içeriden de verebilmek arzusundayım. Orada sizin sesiniz, soluğunuz olma amacındayım” ifadelerini kullandı.

“KARANLIĞIN EN FAZLA ÇÖKTÜĞÜ DÖNEMDE, AYDINLIK DAHA YAKIN OLUR”

Sami Özuslu, “Basının her anlamda daha da güçlenebilmesi için ve ekonomik sıkıntıların, çalışanların yaşadığı sıkıntıların, medyadaki kirliliğin, etik sorunların, düşünce-ifade özgürlüğü önündeki problemlerin aşılabilmesi için önemli bir misyon üstleneceğim” diye konuştu. Öğrencilik yıllarında da gazetecilik sürecinde de hayatının sivil toplum örgütlerinde geçtiğini belirten Özuslu, Basın-Sen’de ve KTGB’de yaptığı çalışmaları anımsattı. “Bu camia adaylığımın açıklandığı günden itibaren geniş destek verdi. Tek tek arayıp mesaj gönderen arkadaşlarım oldu” diyen Özuslu, bunun sonucunda daha fazla motive olduğuna dikkat çekti. Ülkenin çözülmesi gereken bir sürü sorununun olduğuna dikkat çeken Özuslu, “Önümüzdeki seçimi sorun çözülecek bir seçim olmasa da bir mesajın verileceği, umudun yeşereceği bir seçim olarak görmek gerekir” dedi. “Umudun en az olduğu, karanlığın en fazla çöktüğü dönemde, aydınlık daha yakın olur” diye konuşan Özuslu, hep birlikte aydınlık günleri görmeyi ümit ettiğini söyledi. Özuslu, “Kendi evimde olduğum ve arkadaşlarımı gördüğüm için son derece mutluyum” diye ekledi.

AKKOR: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA TOPLUMUN MECLİSTE BİR SESİNİN DAHA OLACAĞI İNANCINDAYIZ

KTGB Başkanı Emin Akkor ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya seslendi ve “Evine hoş geldin” dedi. “Ömrün boyunca, gazetecilik hayatında, toplumun sorunlarını gündeme getiren, daha iyi bir ülkede yaşamamız için medyada ve sivil toplum örgütlerinde mücadele veren biri olarak mecliste de çok daha iyilerini yapabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanan Akkor, Sami Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar diledi. Emin Akkor, “Seçilmen durumunda, insan hakları, demokrasi ve özellikle ifade özgürlüğü konularında, toplumun mecliste bir sesinin daha olacağı inancındayız” diye konuştu.