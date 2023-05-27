Özuslu, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette Özuslu’ya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, milletvekilleri, MYK üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Özuslu, sorunları da dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Ülkede esnafın zor bir süreçten geçtiğini bildiğini ifade eden Özuslu, istikrarlı bir para birimine geçilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.