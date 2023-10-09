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Özuslu: “Hristodulidis’in düşündüğü gibi konuştuğuna asla inanmadım”

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CTP Milletvekili Sami Özuslu Haravgi’ye verdiği söyleşide, federasyonun, Kıbrıs sorununun tek çözüm yolu olduğu görüşünü tekrarlayarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, düşündüğü gibi konuştuğuna inanmadığını söyledi.
Özuslu: “Hristodulidis’in düşündüğü gibi konuştuğuna asla inanmadım”

Hristodulidis’in, çözüm istediğini söylediğini ancak Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Crans Montana’da ne yaptığını soran Özuslu “ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Şahsen, Sami olarak, düşündüğü gibi konuştuğuna asla inanmadım. Beni inandırmak isterse, (sözlerini) pratiğe dökmesi ve kartlarını açması gerekir.  Siyasi eşitlik hakkında ne düşünüyor? Eğer soru işareti ise, kabul edilmez” dedi.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Talat-Hristofyas döneminde sağlanan siyasi eşitlik konusunu yenden açmaya çalıştığını, o zamanlar Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Özuslu” Hristodulidis’in bugüne kadarki süreci iyi değil. Umarım gelecekte farklı olur” ifadesini kullandı.

Sami Özuslu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlikten söz ederek hata yaptığını, bunu kimsenin anlamadığını, Cumhurbaşkanlığı’nda Tatar’ın olmasından utanç duyduğunu” söyledi.  Özuslu, günün sonunda Türkiye, kendi gerekçeleriyle müzakerelerin yeniden başlamasını isterse, olabilir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, özellikle de, ümitsiz oldukları için göç etmeyi seçen gençlerin hayatını anlayacak kimse olmadığını, yalnız Kıbrıs sorunu nedeniyle değil ekonomik durum yüzünden de çaresiz hissettiklerini söyleyen Sami Özuslu “nüfus oluşumu dramatik şekilde değişti” dedi, şöyle devam etti:

“Ruslar, İranlılar, Ukraynalılar, Kazaklar, Türkmenler,  Almanlar ve çok sayıda Türk. Kıbrıslı Türkler artık kendi topraklarında görünmezdir. Bugün Kıbrıs Türk toplumunun ana karakteristiği görünmezliktir.”

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