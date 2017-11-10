Özuslu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'nı ziyaret ederek destek belirtti.

Özuslu ziyarette, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı ve benzer örgütlerin çalışmalarını yıllardır takip edip medya olarak desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl vakfa maddi katkı yapmayı kararlaştırdıklarını ifade eden Özüslu, her yıl yılbaşı hediyesi olarak üyelerine hediye verdiklerini, bu yıl üyelerine vakfın bardaklarından hediye edeceklerini söyledi.

Bu ziyaretle tüm sivil toplum örgütlerine mesajı vermek istediklerini anlatan Özuslu, vakfın bardak dışında kullanılabilecek başka hediyeleri de olduğunu söyledi.

Özuslu, bundan sonra da vakıf için mümkün olan her türlü katkıya hazır olduklarını dile getirdi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli heyeti Üyesi Hüseyin Özün Yamaç da, hassas düşüncelerinden dolayı Özuslu ve Birlik yetkililerine teşekkür etti, bu kararın kendilerini onurlandırdığını söyledi.