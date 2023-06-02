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Özuslu, KTMMOB ziyaretinde vurguladı: Aydınlığın yolu, bilimden geçer!

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Özuslu, KTMMOB ziyaretinde vurguladı: Aydınlığın yolu, bilimden geçer!
Özuslu, KTMMOB ziyaretinde vurguladı: Aydınlığın yolu, bilimden geçer!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Genel Başkan Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleriyle birlikte, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Toplantıya Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB heyeti de katıldı. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, bilimin önemine işaret etti. 

 

ÖZUSLU: BİLİMSEL AKLA DAHA FAZLA ÖNEM VEREN BİR TOPLUM YARATACAĞIZ.

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “KTMMOB benim için adeta kendimi fahri üye saydığım bir yerdir” diyerek, KTMMOB’nin hem yasal bir birlik olması bakımından, hem de insan kalitesi ile bilimsel aklı temsil etmesi bakımından önemli bir merkez olduğunu vurguladı. “Bu merkez zaman zaman görüyoruz ki devleti idare edenler tarafından yok sayılıyor” diyen Sami Özuslu, bunu devletin yaptığı çeşitli projelerde KTMMOB’yi devre dışı bırakma çabalarında gördüklerini söyledi. Özuslu, “Son yaşanan talihsiz ve hepimizi üzen toplamda 49 insanımızı yitirdiğimiz Türkiye’deki deprem bir kez daha hatırlattı ki; bilimsel akla ve teknik bilgiye eğer kulak verilmezse, insanlık gün gelir büyük acı yaşar. Önümüzdeki dönemde bu olaydan ders alınıp alınmadığını göreceğiz. Bilimsel akla mühendislik bilimine kulak verilmesi gerektiğini herkes bir kez daha algıladı. Toplumda böyle bir bilinç oluştu” ifadelerini kullandı. Mesleki hayatı boyunca hep sivil toplum örgütleri ile iç içe olduğunu vurgulayan Özuslu, “KTMMOB ile biz, toplum faydasına sunabileceğimiz çok yakın işbirlikleri de yaptık. Çünkü hem medya, hem toplum, hem siyaset aslında bir bütündür ve bu bütünün içinde herkes kendine düşeni yapması haline toplum kazanır. Net olarak şunu söylemek isterim, buraları daha fazla dikkate alınmalıdır. Hükümet kamu kuruluşları buradaki insan kaynağını, teknik bilgi birikimini daha fazla harekete geçirmelidir” dedi. “Umarım ki birlikte bilimsel akla daha fazla önem veren bir toplum yaratacağız. İnsanımızın geleceğe ulaşması için bunlara ihtiyaç var. Aydınlığın yolu bilimden geçer” diyen Özuslu, kabul için KTMMOB, Odalara ve üyelerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.

 

ADANIR: ÖZUSLU SÜREKLİ KTMMOB İLE TEMAS EDEN BİRİDİR

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Sami Özuslu’ya başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, Sami Özuslu’nun KTMMOB ve Odalara bağlı üyelerle sürekli temas eden biri olduğunu vurguladı. Adanır, “Özuslu toplum içerisinde bireylerin serbest ve hür görüşlerini her zaman doğru platformlarda paylaşması adına değer verdiğimiz bu konudaki düşünce, görüş ve yazılarını desteklediğimiz bir arkadaşımızdır. Umarız bu önümüzdeki seçim sonucunda başarılı olup Meclis’e girer” dedi. Tunç Adanır, son dönemde verilen mücadeleleri de anımsattı ve milletvekili adayı olarak Sami Özuslu’nun adaylığını desteklediklerini ifade etti. Adanır, “Basından gelen bir emektar olarak meslek örgütlerinin çalışmalarını ve ülke şartları içerisindeki topluma, devlete ve üyelerine katkıları yönünde çalışmalar yapan fedakar kişilerden birisiniz. Bizler de sizi bu yönde kendimize eş gördüğümüz bu seçimde başarılar dileriz. Adaylığınız tekrardan başarılı olsun” ifadelerini kullandı.

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