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Özuslu, Merkez Lefkoşa’da yurttaşla buluştu

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Özuslu, Merkez Lefkoşa’da yurttaşla buluştu
Özuslu, Merkez Lefkoşa’da yurttaşla buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti. Sami Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Sami Özuslu, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde CTP’nin milletvekili adayı olan Sami Özuslu’ya, yurttaş büyük ilgi gösterdi.

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