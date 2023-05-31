  • BIST 4.949,09
  • Altın 1301.65
  • Dolar 20.6974
  • Euro 22.1234
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Özuslu: Sivil toplumun CTP ile işbirliği son derece önemli

» »
Özuslu: Sivil toplumun CTP ile işbirliği son derece önemli
Özuslu: Sivil toplumun CTP ile işbirliği son derece önemli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, sivil toplum örgütlerinin meclis çatısı altında varlık gösteren CTP ile işbirliği kurmasının son derece önemli olduğunu söyledi ve bu sayede hükümetin hayata geçirmek istediği anti demokratik adımlara karşı durulabileceğini ifade etti. Özuslu, beraberindeki CTP’li milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk Tabipleri Odaları (KTTO) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlere ülkede bir değişimin başlangıcı olarak baktıklarını dile getiren Özuslu, mücadeleyi daha da yükselteceklerinin altını çizdi.

 

ÖZUSLU: TOPLUMSAL DİYALOGUMUZU YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaretlerde yaptığı konuşmasında toplumsal diyaloga vurgu yaptı. Hükümetin bir yasa geçirirken o yasanın ilgilendirdiği sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dikkate almadığını kaydeden Özuslu, bunun toplumsal diyaloga zarar verdiğini ifade etti ve bunu yeniden sağlamak gerektiğine işaret etti. İnsanların en temel gıdaya bile ulaşmakta zorluk yaşadığı bir dönemden geçtiğini belirten Özuslu, bu öğrenilmiş çaresizlik sendromundan çıkış yolunu bulacaklarını ifade etti. Sivil toplum örgütlerinin önemine de değinen Özuslu, muhalefetin meclis çatısı altında birçok anti demokratik yasanın geçmesine engel olduğunu kaydetti ve sivil toplum örgütlerinin muhalefetle yakın çalışması gerektiğini söyledi.

 

ÖZANT: YASALAR HAZIR GELİYOR, HÜKÜMET DE UYGULAMAYA KOYUYOR

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant da hükümetin her konuda kendi bildiğini okuduğunu ve kimsenin eleştirisini dikkate almadığını söyledi. Hükümetin bir yerlerden talimat aldığını ve aldığı talimatı da mutlak surette yerine getirdiğini kaydeden Özant, “Yasalar hazır yapılıp geliyor, hükümet de bunları geçiriyor. Bunlar bizi üzüyor. Yaşananlar halka umutsuzluk pompalıyor” dedi. Özant konuşmasının sonunda Sami Özuslu’nun kazanması halinde elinden geleni yapacağına emin olduğunu söyledi ve başarılar diledi.

 

TAŞARGÖL: ÇIKTIĞINIZ YOLDA BAŞARILAR DİLERİZ

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında CTP milletvekili adayı Sami Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar diledi. Ülkede çözüm bekleyen sorunlar olduğuna işaret eden Taşargöl, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:13
  • Ersoy: Çürümüş Rejimi Yönetmeyeceğiz, Mücadele Edeceğiz31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:53
  • KTOEÖS greve devam ediyor: Sınavlar yapılmayacak31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45
  • Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:19
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Basın-Sen’i Ziyaret Etti30 Mayıs 2023 Salı 17:40
  • Çiftçiler Birliği Başkanı: Sertifikalı tohumlardan çok daha iyi, verim alıyoruz30 Mayıs 2023 Salı 17:22
  • Eroğlu, Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi30 Mayıs 2023 Salı 16:45
  • Özersay: UBP-DP-YDP-CTP menfaat ortaklığı30 Mayıs 2023 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti