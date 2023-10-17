Özuslu: Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere Spor ambargosu ne zaman kalkacak?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Meclis’te “Gençlerin Sesini Duyan Var Mı?” konulu güncel konuşma yaptı.

Ana muhalefet CTP Milletvekili Sami Özuslu, alınan yanlış kararlar, partizanca uygulamalar ve sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle ‘gençlerimizin ülkeden soğutulduğunu’ söyledi. Özuslu, atama yöntemiyle işbaşına getirilen hükümetin ‘gençlerin sesine kulak vermediğini’, ‘kendi hükümet programlarına yazdıklarını dahi uygulamadığını’ vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yapan Sami Özuslu, Kıbrıslı Türk Toplumu’nun ‘hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadığını’ belirtti. İşsizlik, düşük gelir, yüksek yaşam maliyetleri karşısında Ünal Üstel hükümetinin hiçbir ciddi adım atmadığını, yönetsel zafiyetler ve adil olmayan uygulamaların hoyratça devam ettiğini anlatan Özuslu, toplumda huzur ve adalet duygusu kalmadığını kaydetti.

Hükümet programından ‘gençler’le ilgili vaatleri anımsatan Özuslu, bunların neredeyse hiçbirinin hayata geçirilmediğini vurguladı. Özuslu “Çalışan gençler, işsiz gençler, engelli gençler, sporcu gençler, öğrenci gençler için ne yaptınız? Koca bir hiç. Hatta hükümet Programı’nda vadettiğiniz ‘Gençlik Kurultayı’nı bile yapmadınız. Çünkü gençlerin sesini duymaktan korkuyorsunuz” dedi.

Hükümetin ‘gençlik kurultayı yapma’ sözünü tutmadığını, ancak duyarlı gençlerimizin kendi imkanlarıyla bir araya gelerek kendi kongrelerini yaptıklarını anlatan Sami Özuslu, hükümetin buna da duyarsız kaldığını vurguladı.

12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde 200 civarında gencin katılımıyla yapılan 3’üncü Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nde oluşturulan komisyonlarda çok değerli kararlar alındığını Özuslu, kongrenin sonuç bölümüne siyasilerin da davet edildiğini ve muhalefet partilerinin geniş ilgi gösterdiğini, ancak hükümete mensup hiçbir siyasinin katılmadığına dikkati çekti.

Özuslu, “Katılmadınız, çünkü gençlerin yüzüne bakacak durumda değilsiniz. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirerek herkesi soğuttunuz” şeklinde konuştu.

3’üncü Gençlik Kongresi’nde alınan kararlardan da örnekler veren CTP milletvekili Sami Özuslu, toplumun ve ülkenin bütün sorunlarına kafa yoran gençlerin önerilerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Özuslu “Siz vermiyorsunuz, ama biz gençlerimizin sesine kulak verdik, veriyoruz, vereceğiz. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti takımlarının sık sık maça çıktığını, bireysel sporlarda da Türkiye’den sporcuların Kıbrıslı Rum sporcularla çok sayıda organizasyona katıldığını da anımsatan Sami Özuslu, Kıbrıslı Türk gençlerin ise bunları sadece televizyondan izleyebildiğini vurguladı.

Ersin Tatar ve üçlü koalisyon hükümetinin ‘iki devletli çözüm’den ve ‘eşit egemenlik’ten söz ettiğini, Türkiye hükümetinin de bu siyasete destek verdiğine dikkati çeken Sami Özuslu, “Madem ki Türkiye KKTC’yi tanıyor ve tanınmasını istiyor, neden KKTC takımları ile maç yapmıyor? Türkiye takımları neden bizim takımlarımızla antrenman maçına dahi çıkmıyor? Dünyanın uyguladığı spor ambargosundan şikayet ediyoruz. Peki ama Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk gençlere uyguladığı spor ambargosuna neden ses çıkarmıyoruz. Türk takımlarının ambargosu ne zaman kalkacak?” diye sordu.