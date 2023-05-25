Özuslu: Yakacağımız kıvılcım büyük bir değişimin başlamasına yol açacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu, bu seçimde yakılacak bir kıvılcımın büyük bir değişimin başlamasına yol açacağını vurguladı. Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Lefke bölgesinde Gaziveren ve Doğancı köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Gittiği yerlerde halktan büyük ilgi gören Özuslu, ekonomik sorunlardan hellimin AB tesciline kadar birçok konuya değindi. 25 Haziran’daki seçimin önemsiz görünmemesi gerektiğinin altını çizen Özuslu, bu seçimi kazanmalarının ardından gayri meşru hükümeti erken seçime gitmeye zorlayacaklarını ifade etti.

ÖZUSLU: “BARIŞTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Kıbrıs’ta barıştan ve birleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Sami Özuslu, Annan Planı Referandumundan sonra Kıbrıslı Türklerin büyük kazanımlar elde ettiğini, şu anda ülke ekonomisinin de Güneyden gelen paraya bağlı olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir firmanın hellim için AB’den tescil aldığını ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna karşı çıktığını belirten Özuslu, ara bölgede kapalı vaziyette bulunan eski Lefkoşa Havaalanı’nın olduğu yere AB’nin 60 megawatt gücünde ücretsiz güneş enerjisi santrali kurmak istediğini ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna da karşı çıktığını anımsattı. Özuslu, çözüm güçlerinin oluşturduğu kamuoyu neticesinde bu konuda hareketlilik yaşandığını ve ön fizibilite çalışması yapılması için uzlaşıya varıldığını açıkladı. Özuslu, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nden daha çok şey talep etmesi halinde bunların da sağlanabileceğine işaret etti.

“TOPLUMUN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

Ekonomik konulara da değinen Özuslu, istikrarlı bir para birimine geçişin şart olduğunu söyledi. Bu ekonomik şartlarda TL kazanan bir kişinin kiradan benzine kadar birçok harcamasının döviz üzerinden olduğunu ve bunun muhasebesinin tutulmasının zor olduğunu belirten Özuslu, gelirleri her ay sonu dövize endekslemek gerektiğinin altını çizdi. “Bu vizyona sımsıkı sarılırsak hellim gibi daha birçok ürünlere tescil alacağız” diye konuşan Özuslu, bu vizyonun desteklenmeye layık olduğunu vurguladı. Toplumun çıkarları doğrultusunda bir vizyon belirlediklerine değinen Özuslu, “Bu toplum, emekçinin, üreticinin, sanayicinin, esnafın memurun işçinin tüm kesimlerin çıkarınadır. Biz herkesin oylarına talibiz” dedi.

AKANSOY: ADAYIMIZA GÜVENİYORUZ, BAŞARILI OLACAĞIZ

Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Sami Özuslu’nun çok değerli bir aday olduğunu ve kendisine güvendiklerini, seçimden başarıyla ayrılacaklarını söyledi. Doğancı’ya yerel seçimlerde CTP’ye verdikleri güçlü destekten ötürü de teşekkür eden Akansoy, seçim dönemi verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. CTP’nin bir yıldır hükümete erken seçime gitmek için çağrıda bulunduğunu anımsatan Akansoy, ülkede gidişatın iyi olmadığını, ekonominin dibe vurduğunu ifade etti. Üreticinin de bu kötü durumdan nasibini aldığını kaydeden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının bu kötü yönetimi hak etmediğini ifade etti.