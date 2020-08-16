  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Özuslu:‘Ali Pilli hem suçlu, hem güçlü’

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özüslu, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin dün akşam yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Açıklama şöyle:
Özuslu:‘Ali Pilli hem suçlu, hem güçlü’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özüslu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün akşam yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli, hükümet ve bakanlık olarak yeni tip Corona virüsü konusunda yap(a)madıkları ve/veya yanlış yaptıkları hakkında topluma hesap vereceği yerde bir kez daha basınımızı hedef göstermeyi tercih etmiştir.

Bu tavrı ile ‘hem suçlu, hem güçlü’ deyişini akıllara getiren Sayın Bakan’a anımsatmakta yarar görmekteyiz:

 Basın özgürdür ve bu özgürlüğe gölge düşürmeye yönelik her türlü girişim ve niyete tepkimiz her zamanki gibi çok sert olacaktır.

 Corona sürecinde kamuoyunun bilgi alma ve yalan/yanlış haberden korunması görevini üstlenen basın olmuştur. Teşekkür edeceğiniz yerde basını hedef almanız –en hafif tabirle- talihsizliktir.

 “Vakaları bizden önce basına yansıtanlar hakkında soruşturma açılacak” diyerek basın üzerinden sağlık çalışanlarına ‘aba üzerinden sopa’ göstermeniz hiç yakışık değildir. Bilgiyi tekelci anlayışla ele alanların literatürdeki yeri bellidir.

 “Basında virüs vakaları ile ilgili haberler paniğe sokuyor” şeklindeki açıklamanız, bakanlığınızın ve hükümetinizin iletişim becerisiyle alakalı bir sorundur. Bunu gidermenin ve insanlarımıza ‘paniğe kapılmayacakları’ bilgiler vermenin bir yolunu bulmanızda fayda vardır.

 “Halk bizim açıklamalarımıza itibar etsin” demeniz de, doğru zaman ve şekilde bilgi vermekte sıkıntı yaşadığınızın, toplumda güven uyandırmadığınızın itirafıdır. Bunun sorumlusu ne özverili sağlık çalışanları ne de en zor koşullarda görev yapan basın emekçileridir.

 Virüsün giderek yaygınlaşması ve oluşan kaygı tablosu karşısında zamanınızı ve enerjinizi bu tür anlamsız ve yararsız işlerle geçireceğiniz yerde, hepimizi tehdit eden Corona’nın durdurulması için gerekli bilimsel adımları atmanızı şiddetle tavsiye ve rica ediyoruz. Emin olunuz ki Kıbrıs Türk basını doğru yapılan her işe olduğu gibi buna da her türlü desteği verecek, kamuoyunun zamanında ve doğru bilgi alma hakkını sonuna kadar savunacak ve bu görevini yerine getirecektir.

 Herkesin ‘kendi işini yapması’ ve ‘başkasına gölge etmemesi’ en doğrusudur. İnanın ki Kıbrıs Türk basını ‘başka ihsan’ istemiyor.

Sami Özuslu

Başkan

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Yönetim Kurulu (a.)

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hükümet Daha Ne Kadar Seyredecek?”16 Ağustos 2020 Pazar 14:11
  • Özuslu:‘Ali Pilli hem suçlu, hem güçlü’16 Ağustos 2020 Pazar 14:09
  • UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu: ”GKRY’nin Maraş konusunda eteklerinin tutuştuğunu anlıyoruz”16 Ağustos 2020 Pazar 13:40
  • Tatar: “Covıd-19’la mücadele sürecınde gelınen noktada yenı önlemler ve kararlar alınması gerekıyorsa tereddütsüz alınacak”16 Ağustos 2020 Pazar 13:37
  • Meclis Başkanı Uluçay Lefke Kaymakamı Ve Belediye Başkanı İle Bölge Sorunlarını Görüştü16 Ağustos 2020 Pazar 13:35
  • Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Sungur “Titanik Gibi Batıyoruz”16 Ağustos 2020 Pazar 13:33
  • Tatar: "Covid-19'la ilgili alınması gereken yeni önlemler ve kararları tereddütsüz alacağız"16 Ağustos 2020 Pazar 13:20
  • LTB’den Okullara Yönelik Geniş Kapsamlı Çalışma16 Ağustos 2020 Pazar 13:12
  • Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı: “Yurt dışından gelışlerde kımseye pcr testınde ayrıcalık tanınmamalı”16 Ağustos 2020 Pazar 13:08
  • Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanlığına Yeniden Latif Akça Getirildi16 Ağustos 2020 Pazar 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti