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Özyiğit 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti

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Özyiğit 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti
Özyiğit 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’de düzenlenecek 40’ıncı TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada ekibin, 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Özyiğit, “Sizler orada Kıbrıs Türk çocuğunun geleceğe nasıl emin adımlarla yürüdüğünü göstereceksiniz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edin ve Dünya çocukları ile biraraya gelerek festivalin keyfini çıkarın” dedi. 

Kafile başkanı Ersin Tünay, festival kapsamında Bursa ve Ankara’da etkinliklere katılacaklarını ve KKTC’yi temsil etmenin gurur olduğunu söyledi.
 

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