Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları erken genel seçimlere yönelik çalışmalarına Girne’de devam etti. Girne Merkez Çarşı’da esnaf ve vatandaş ile buluşulan ve samimi diyalogların gerçekleştiği ziyaretlerde, TDP'nin projelerine yönelik bilgiler verildi, esnafın yaşadığı sıkıntılar dinlendi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini belirterek, ziyaretler sırasında açıkça görülenin 23 Ocak’ta TDP’ye güçlü bir desteğin çıkacağı yönünde olduğunu vurguladı.

Yurttaşların, artık bu çarpık düzenden bıktığını ve ülkede gerçek anlamda bir değişim istediğine dikkat çeken Özyiğit, TDP olarak daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirtti ve tertemiz ve donanımlı kadroları ile toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, ülkedeki değişimi dönüşümü sağlayacaklarını vurguladı.

50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi.