Özyiğit: “ABD’nin Tavrı Barışa Değil, Gerilime Hizmet Eder”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Amerika Birleşik Devletleri’nin, savunma amaçlı silahların Rum Yönetimine satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması kararının barışa değil, gerilime hizmet eden bir karar olduğunu vurguladı.



ABD’nin bu kararının yanı sıra, Fransa’nın da Rum Yönetimi ile askeri faaliyete girmesinin aynı şekilde barışa ve huzura hizmet etmediğini belirten Özyiğit, bölgede bu tür gerginliği artıracak adımlara değil, tam tersine barışa, çözüme hizmet edecek huzura katkı sağlayacak kararlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Bölgede askeri unsurlar ile silahlar çoğaldıkça, çözüm maalesef güçleşmektedir”

diyen Özyiğit, Kıbrıs’ta, bölgede ihtiyacımız olanın savaşa değil barışa yatırım olduğunu kaydetti ve başta ABD olmak üzere Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz’de silahlanmaya katkı koyan tüm ülkelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.



“En Akılcı Yol Diyalogdur”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin en akılcı yolunun ise diyalog olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil işbirliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da diyalogdan geçtiğini ifade etti.