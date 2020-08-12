Özyiğit, “Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi” İle Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros başkanlığındaki “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi” üyeleriyle görüştü.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TDP Genel Merkezi’nde yer alan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede inisiyatif temsilcileri, Özyiğit’e, Akıncılar ile Limbia arasında açılmasını talep ettikleri geçiş kapısıyla ilgili görüşler ile bu yönde yapılan çalışmaları aktardı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi tarafından başlatılan geçiş kapısı açılması mücadelesini desteklediklerini belirterek, bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etti.