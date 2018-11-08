Özyiğit, Almanya Büyükelçisi ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Frans Josef Kremp’i kabul ederek görüştü.
TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dış ilişkiler Sekreteri Yeşim Dede ile TDP Parti Meclisi üyesi Safiye Özaltıner de hazır bulundu.
Görüşmede, Kıbrıs konusu başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu, karşılıklı görüşler aktarıldı.
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