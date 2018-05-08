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Özyiğit Ankara yolcusu

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Özyiğit Ankara yolcusu
Özyiğit Ankara yolcusu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, temaslarda bulunmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Bakan Özyiğit, temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’la 10 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek.

Ardından, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. DR. Hasan Mandal’la görüşecek.

Anıtkabiri de ziyaret edecek olan Bakan Özyiğit’e Ankara programında, Müsteşar Asım İdris, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Özel kalem Müdürü Mehmet Burhan eşlik edecek.

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