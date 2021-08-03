Özyiğit: "Anlaşılan komutan yardımcılığı da çok görüldü. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."

"Yıllar önce bir mücadele verilmişti, " bir Kıbrıslı Türk de general olabilsin" diye. Nitekim general olabildi ama yine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olamadı. Ancak yardımcı olabildi."

İşte açıklama;

Yıllar önce bir mücadele verilmişti, " bir Kıbrıslı Türk de general olabilsin" diye. Nitekim general olabildi ama yine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olamadı. Ancak yardımcı olabildi.

Bu yıl bakıyoruz, görev süresi dolan Kıbrıslı Türk Generalin yerine bir atama yapılmadı. Anlaşılan komutan yardımcılığı da çok görüldü. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

Anayasadaki Geçici 10. Madde kaldırılmalı ve Vesayet Rejimi sonlanmalı. Polis sivilleşmeli, hem Güvenlik Kuvvetlerının hem de Sivil Savunmanın başına Kıbrıslı Türkler atanmalı.

Herkes bilsin ki, Kıbrıslı Türkler her alanda ve her görevi layıkıyla yapacak bilgi, birikim ve deneyim sahibidirler. Kendi halkına ve insanına güvenmeyenlere duyurulur.