Özyiğit: Arıklı ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek özele bağımlılığı artırmaya çalışıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yanlışlarına bir yenisini daha ekleyerek kurumun ‘kara para aklama’ ile anılmasına neden olduğunu vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, göreve geldiği günden itibaren enerji alanına yatırım yapmayarak özele bağımlığı artıran ve Kıb Tek’in geleceğini tehlikeye atan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yanlışlarına bir yenisini daha ekleyerek kurumun ‘kara para aklama’ ile anılmasına neden olduğunu vurguladı.

Yıllık bedeli 150 Milyon Doları bulması beklenen yakıt alımı konusunda sorumlu muhalefet gereği Bakan Arıklı’yı sürekli uyardıklarını, ancak yanlışta ısrar eden Arıklı’nın daha ihale bile sonuçlanmadan TPİC’İ kazanan şirket ilan ettiğini belirten Özyiğit, “Sonuçta söz konusu firmanın ihaleye yakıtın nereden alınacağını belirten opsiyon belgesini sahte evrak olarak sunduğu MİK tarafından açıklandı ve şirket ihaleden elendi. Sunulan sahte evrakla birlikte kamuoyunda kara para aklanması gibi birçok iddia da gündeme geldi. Tüm bunlara da Arıklı’nın yönetim anlayışı neden oldu” dedi.

TPİC’in yakıtın evsafa uygunluk taahhüdü, hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceği, akaryakıt sağlayıcı firmaların yazılı belgelerini yani “opsiyon belgesini”, ayrıca rafineri ile ne kadar zaman için anlaştıklarını gösteren belgelerin şaibeli olduğu bilgisini kamuoyu ile ilk paylaşanın TDP olduğunu anımsatan Özyiğit, uyarıları dinlemek yerine, ‘ben yaparım olur’ tavrını sürdürerek TPİC’i ihaleyi kazanan şirket olarak ilan eden Arıklı’nın gelinen aşamada niyetinin de açıkça ortaya çıktığına vurgu yaptı.

“İhaleye katılan bir şirket opsiyon belgesinde neden sahtelik yapar, bir bakan bu iddiaları değerlendirmek yerine daha ihale sonuçlanmadan niye bir firmayı kazanan ilan eder” diye soran Özyiğit, Arıklı’nın opsiyon belgesinin gereksiz olduğuna yönelik söylemlerinin ise nerede üretildiği belli olmayan, kayıtsız, kaçak petrol alımının önünü açmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

TDP Başkanı Özyiğit, göreve geldiği günden itibaren ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek özele bağımlılığı artırmaya çalışan Arıklı’nın ders çıkarmak yerine yanlışlarına ısrar ettiğini ve yine ihaleye çıkmadan imzalayacağı bir anlaşma ile TPİC’ten doğrudan yakıt alımına gideceğini açıkladığını belirtti.

TDP olarak arzularının en ucuz taşıma bedeli ile en kaliteli ve yasal petrolün KIB-TEK tarafından satın alınmasını sağlamak olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bunun yolu da standartlara uygun yakıtın nereden alınacağının orijinal belgeler ile ibraz edildiği uluslararası ihaledir Sn. Arıklı dedi”