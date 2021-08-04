Özyiğit, Arıklı'nın "TPIC SEVGİSİ" yüzünden KIB-TEK 'kaçak petrol ve kara para aklama' ile anılır olmuştur.

“İhalelerde yolsuzluk var, yolsuzluğu bitirecem” iddiası ile bakan olan Sn. Arıklı icraatları ile değil yolsuzlukları bitirmek, doğrudan ihalesiz alımlar yaparak ne yazık ki ihalelerin kökünü kazımıştır.

İşte açıklama;

Sn. Arıklı’nın sözleri ile eylemleri sürekli birbiri ile çelişmektedir.

“İhalelerde yolsuzluk var, yolsuzluğu bitirecem” iddiası ile bakan olan Sn. Arıklı icraatları ile değil yolsuzlukları bitirmek, doğrudan ihalesiz alımlar yaparak ne yazık ki ihalelerin kökünü kazımıştır.

Ülkenin en büyük ihalesi olan akaryakıt ihalesinde ise TDP olarak, kendisini herkesten önce defalarca uyarmamıza rağmen TPİC özel şirketinden yana taraf olmuştur.

Bugüne kadar TPİC'den ihalesiz doğrudan alımın önünü açacak her şey, Sn. Arıklı ve Kıb-Tek yönetim kurulu tarafından yapılmıştır. Piyasa değeri 40 milyon doların üzerinde olan 60 bin ton yakıt TPİC'den ihalesiz doğrudan alım yöntemi ile alınmıştır.

En son açılan yakıt ihalesinde MİK başkanının da kamuoyuna yansıyan ifadesi ile TPİC’in yakıtı hangi rafineriden aldığını ibraz edeceği opsiyon belgesinin orijinal değil “fotokopi” olduğu açıklanmıştır. Yine fotokopi belgede adı geçtiği iddia edilen rafinerinin Kıb-Tek’in talep ettiği yakıtı üretmediği belgelenmiştir.

Bu arada, adı belgede sahtecilik ile anılan TPİC şirketinden yine doğrudan alım yönetimi ile yakıt alınmaya çalışılmaktadır.

Tüm bu gelişmeler kamuoyunda, 'TPİC ülkemize hangi standartta ve kimin malını bize satıyor' diye sorgulanmaya başlanmıştır.

Sn. Arıklı hiç vakit kaybetmeden TPİC’in ihalede sunmuş olduğu “FOTOKOPİ” opsiyon belgesini ise kamuoyu ile paylaşmalıdır.

TDP olarak, bugünlerin geleceğini en başından öngördüğümüz için kalitesiz ve kaçak petrol alımı konusunda KIB-Tek'in ve ülkenin adının kirletilmemesi için Sn. Arıklı’yı ilk günden uyardık.

Uyarılarımızı dikkate almayan Sn. Arıklı’nın “TPİC SEVGİSİ” yüzünden bugün KIB-TEK 'kaçak petrol ve kara para aklama' ile anılır olmuştur.

Yazık!!!