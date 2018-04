Özyiğit: “Atatürk’ün ilkeleri ışığında yolumuzu bulmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam ediyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Atatürk'ün ilkeleri ışığında geleceği şekillendirmeye devam ettiklerini vurguladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Özyiğit'in bu sabah 08.00'de BRT'de yayımlanan konuşmasıyla başladı. Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümü olduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan bir varoluş mücadelesinin ve sonrasında bir ülkenin yeniden ayağa kalkmasının önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920 gününün yıldönümü” dedi.

Öncelikle Türkiye’de, burada Kıbrıs’ta ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu onurlu gününü en samimi duygulara kutlayan Özyiğit, Büyük Önder Atatürk’ün izinde başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile güçlü bir kurumsallaşmanın ilk adımları atılan mücadelenin, neredeyse bir asır geçmesine rağmen hala kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirtti.



“ATATÜRK’ÜN İLKELERİ IŞIĞINDA YOLUMUZU BULMAYA VE GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Özyiğit, “Aradan geçen 98 yıla rağmen Atatürk’ün hayranlık verici ilkeleri ışığında yolumuzu bulmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Onun ideallerinin bugün hala daha hepimizin yaşamında ve yüreklerimizde yer etmesi bizler için mutluluk vericidir” diyerek, Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu olan 23 Nisan gününü çocuklara armağan etmesinin ise onun temelini attığı yapının geleceğine ne kadar önem verdiğinin bir simgesi olduğunu söyledi. Özyiğit, Türk Milleti’nin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri tutan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak birlik ve beraberliğin, geleceğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil ettiğini kaydetti. “Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiğimizi ve bugün attığımız her adımda çocuklarımızın geleceğini, onların yaşayışını nasıl şekillendirdiğimizi bir kez daha hatırlamak ve birbirimize hatırlatmak boynumuzun borcudur” diyen Özyiğit, bu bilinçle her birimize düşen görevin, bizlere miras kalan sosyal ve kültürel değerleri, yurdumuzun zenginliklerini sürdürülebilir kılmak ve bozmadan onlara bırakmak olduğunu vurguladı. Özyiğit mesajına şöyle devam etti; “Onları, ileride dünyadaki yaşıtları ile rekabet edebilir donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek için her gün daha fazla çalışmamız gerekmektedir. Kendi kültürlerine ait değerlere ve geçmişlerine sahip çıkarken, değişen dünyaya ve teknolojik gelişmelere adapte olabilecekleri ortamı çocuklarımıza sunabilmeliyiz. Onlara birarada durabilmeyi, birlikte üretebilmeyi, birbirlerinin farklılıklarının zenginliğe çevirebilecekleri hoşgörü kültürünü öğretebilmeliyiz.

Onların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için gerekli çevreyi ve alışkanlıkları kazandırmak için her gün daha fazla çaba göstermeliyiz.”



“MÜREFFEH BİR YAŞAM SUNABİLMENİN YOLU, ÜLKEMİZİ DOĞRU, PLANLI VE AKILCI YÖNETMEKTEN GEÇER”

Çocuklara gelecekte müreffeh bir yaşam sunabilmenin yolunun, ülkeyi doğru, planlı ve akılcı yönetmekten geçtiğini ifade eden Özyiğit, geçmiş yıllarda bu anlamda toplum olarak sosyal, siyasal ve ekonomik bazı hatalar yaptığımızı da kabul etmek durumunda olduğumuzu dile getirdi. Özyiğit, önemli olanın bu hatalardan dersler çıkarıp, her bir adımı doğru planlayarak geleceği inşa etmek olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok daha zor şartlardan bir ülkeye nasıl özgüven kazandırdığı bizlere kılavuz olmalıdır” dedi. Çocukların ileride bağımsız, çağdaş ve güçlü bir yapıda, özgür, üretken, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için temelleri bugün atmak gerektiğini belirten Özyiğit, “Bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim sistemi çatısı altında gençlerimizi yarınlara hazırlamalı, onlara kendilerini güvende hissedecekleri barış içinde bir ülke sunmalıyız” dedi. Özyiğit, bu anlamda hem toplumsal barışın, hem de toplumlararası barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözlerine yakışır bir yurt yaratmak için hiçbir zaman geç olmayacağını söyledi.



Özyiğit, mesajını şöyle tamamladı;

“Geleceğin Teminatı Sevgili Çocuklarımız;

Sizlerin bu özel ve anlamlı gününde, bizler için ne kadar değerli olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak ve aldığımız her görevde her an sizleri düşünerek adım attığımızı ifade etmek isterim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hepimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir çünkü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘İstikbal sizlersiniz!’.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bugünü değerli kılan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”