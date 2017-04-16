Özyiğit: "Ayrımcılığa devam ediyorlar"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dikmen Belde Örgütünü de oluşturdu. Dikmen Belde Örgütü, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde son 2 ayda kurulan onuncu örgüt oldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke genelinde çok sağlam bir örgüt ağı oluşturma yolunda önemli mesafe kat ettiklerini, son 2 ayda 10 yeni örgüt oluştururken, varolan bazı örgütlerin de yeni katılımlarla güçlendirildiğini, kısa dönemde yeni örgütlerin daha kurulacağını belirtti. Özyiğit, "TDP kurulduğu günden itibaren örgütsel anlamda en güçlü ve an sağlam dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki kısa dönemde ülke genelindeki örgütlenmemizi tümüyle sağlayarak çok daha güçlü konuma geleceğiz " dedi.

TDP Dikmen Belde örgütü oluşturuldu. Genel Başkan Cemal Özyiğit, TDP Girne İlçe Başkanı, milletvekili Zeki Çeler, bazı PM ve Girne İlçesi Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Dikmen Belde örgüt başkanlığına Ömer Kadiroğlu getirildi, yönetim ise şu isimlerden oluştu: Asım Keleşzade, Gönül Şekerci, İbrahim Özyiğit, Hüseyin Koçarslan.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada sosyal demokrat düşünceyi ülkenin her köşesine taşımak, her anlamda daha da kökleşmesini sağlamak için uğraş verdiklerini belirterek, örgütlenme çalışmalarının da bunun en önemli ayaklarından biri olduğunu kaydetti. Düşünce ve projeleriyle, 'ben' değil 'biz' anlayışıyla ve sağlıklı büyüyen kadrolarla sosyal demokrasiyi daha güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, "TDP yolunda emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Biz demokrasiye sahip çıktıkça, temizliğe, şeffaflığa sarıldıkça, görüyoruz ki üyelerimiz de, halkımız da bizlere sahip çıkmaktadır" dedi.

"AYRIMCILIĞA DEVAM EDİYORLAR"

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, UBP-DP hükümetinin tüm enerjisini ve vaktini toplumun yapısal sorunlarını çözmek için değil, partizanlık ve adam kayırmacılık yaparak koltuklarda daha çok oturmak için harcadığını kaydetti.

Ülkede eğitimden sağlığa, trafikten ekonomiye çok ciddi sorunlar olduğunu, halkın büyük çoğunluğunun fakirleştiğini belirten Özyiğit, "Buna önlem alması gereken hükümet partileri ise partizanca istihdamlara, eşitlik ve adaletten yoksun uygulamalara devam ediyor. Asgari ücretliye, çalışana, emekliye yeterli kaynak yok' gerekçesiyle artış yapılmazken, yeni lüks makam araçları almak için 'kaynak' bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

“YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR DÜZEN”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurulmasının şart olduğunu vurguladı. TDP olarak, eşitlikten, adaletten yoksun, adam kayırmacılığa dayalı mevcut düzeni değiştirmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, 'Böyle gelmiş, böyle gider’ mantığından kurtularak, yapanın yanına kar kalmayacak bir sistemi mutlaka kuracağız" dedi.