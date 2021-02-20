Özyiğit: Azınlık hükümeti istifa etmeli ve erken seçime gidilmeli!

Cemal Özyiğit'in açıklaması şu şekilde:

Başbakan Saner daha bir ay önce ‘Dünyanın en iyi Sağlık Bakanlarından biri’ dediği Sn. Ali Pilli’yi görevden aldı. Üstelik aynı Başbakan daha geçen hafta basında çıkan ‘Ali Pilli görevden alınacak, yerine Ünal Üstel atanacak’ haberlerine karşılık ‘yalan’ demişti. Jet skandalından dolayı Bakanlık görevinden alınan Üstel, önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, şimdi de Sağlık Bakanlığına atandı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında Polis Genel Müdürü ile Başsavcı Yardımcısı’nın ‘kapsamlı rapor açıklanacak’ söylemine rağmen, söz konusu rapor halen açıklanmamışken.. Ve tüm bu gelişmeler de Pandeminin sürdüğü olağanüstü dönemde yaşanmakta. Aslında bu yapılanlar 'müdahaleli CB seçimleri döneminde Eroğlu ailesine verilen sözlerin' de yerine getirilmesi anlamını taşıyor. Bakanlık ve koltuk kavgalarının toplum sağlığından daha önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktan hiç çekinmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Ali Pilli’nin ‘En iyi sağlık bakanlarından biri olduğu tartışılır ama sayın Saner’ın en kötü Başbakanlardan biri olduğu şimdiden çok net. Sn. Ali Pilli’nin görevden alınma gerekçesi toplumla paylaşılmalıdır. Ülkenin bu azınlık hükümeti ile yönetilemeyeceği bugün bir kez daha tescillendi. Artık yapılması gereken çok net. UBP-DP-YDP azınlık hükümeti derhal istifa etmeli ve Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği en erken tarihte seçime gidilmeli