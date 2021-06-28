  • BIST 1.373
  • Altın 497,644
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkenin Geleceğinden Çalıyor”

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin karar ve uygulamaları ile Kıbrıs Türk halkının ve ülkenin geleceğinden çaldığını vurguladı.
Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkenin Geleceğinden Çalıyor”

Koltukta kalmak uğruna her türlü yasa dışılığı yapan, oyunlar oynayan hükümetin halkın sorunlarını çözemediği gibi öyle bir gailesi de olmadığını belirten Özyiğit, “Koltukta daha fazla kalma adına yasa dışı kararlar alan, yasa dışı şekilde hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya çalışan, erken seçimle ilgili Ad Hoc komite oluşturan hükümet, son olarak 500 milyon dolarlık borçlanma yapmıştır. Hükümet aldığı her kararda, attığı her adımda ülke insanının geleceğinde çalmaya devam ediyor” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı konuşmada gündemdeki konular ile hükümetin icraatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Bu İş Böyle Gitmez”

Kurulduğu günden itibaren zorlama bir şekilde yoluna devam etmeye çalışan hükümetin gelinen aşamada meclisi bile toplayamayacak duruma geldiğini belirten Özyiğit, “Bu iş böyle gitmez, gitmemeli. Aslında bunun herkes de farkında ama inat ve ısrarla halk yararına icraat yapılamayacağını bile bile bu yapı sürdürülmeye çalışılmaktadır” dedi.

 Ülkedeki ekonomik göstergelerin iyi olmadığını, halkın fakirleştiğini, alım gücünün düştüğünü, Ekonomi Müsteşarının bile ekonomik göstergelerin iyi olmadığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, hükümetin halkın sorunlarına çare üretmediği gibi, yasa dışı uygulamalarla koltukta daha fazla kalmanın hesaplarını yaptığını ifade etti. Hükümetin son olarak 500 milyon dolarlık borçlanma yaptığını ancak buna Başbakan ile Bakanın değil bürokratın imza koyduğunu belirten Özyiğit, borçlanmayla ilgili Meclis’e bilgi verilmediğini, dahası açıklama bile yapmaktan kaçınıldığını ifade etti. Özyiğit, “Bu anlaşma kamuoyundan niye saklandı” diye sordu.

“Ucuzlatacağız Diyenler Zam Üstüne Zam Yapıyor”

Ekonomi Bakanı’nın piyasayı ucuzlatacağız söylemlerinin tam tersine hayatın daha da pahalılaştığını, ardı ardına zam yapıldığını belirten Özyiğit, hayatı ucuzlatmakla ilgili verdiği sözleri tutamayan Ekonomi Bakanı’nın Kıb Tek üzerinden yapılan ihalelerde de ortaya atılan iddialara cevap veremediğini kaydetti.

Yakıt ihalesi ile sonuçlana son ihalede sunulması zorunlu olan belgelerin sunulmadığını belirten Özyiğit,  konuyla ilgili ortaya konan iddialar ile oluşan soru işaretlerini gidermenin ve gerekli cevapları vermenin Bakanın görevi olduğunu söyledi.

“Olmayacak Duaya Amin Diyorlar”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Brüksel ziyaretine de değinen Özyiğit, “Belli oluyor ki, Sn. Tatar bildik ezberlemelerini orada da tekrarladı. AB Komisyon Başkanı da 2 devletli çözümün mümkün olmadığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Biz bunu zaten biliyorduk ancak Sn. Tatar ısrarla ve inatla olmayacak duaya amin demeye devam ediyor” dedi. 

Kıbrıs konusunun TC-ABD ve TC-AB ilişkilerinde bir pazarlık konusu olarak kullanıldığını belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkı bu işin neresindedir. Sn. Tatar’ın ve onun çözümsüzlüğü pekiştiren tutumunu destekleyen hükümetin bununla ilgili bir gailesi var mı? Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak, uluslararası hukuk içine girmesine yardımcı olmayacak bu politikaların halkımızın yararına olmadığını göremiyorlar mı, yoksa öncelikleri başka mı. Birileri karar vermeye onlar da bu işin sözcülüğünü yapmaya daha ne kadar devam edecekler? ifadelerini kullandı. Özyiğit, Tatar’a yönelik bu ülke bizim, kararları da biz veririz ne zaman diyeceksiniz? diye sordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka28 Haziran 2021 Pazartesi 20:04
  • Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı’nda konuştu28 Haziran 2021 Pazartesi 17:53
  • Bakanlar Kurulu toplandı28 Haziran 2021 Pazartesi 17:44
  • Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni Kabulüyle İlgili Açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 17:38
  • Ataoğlu, Tanıtımda Yer Alan Sosyal Medya Fenomenlerine Teşekkür Etti28 Haziran 2021 Pazartesi 17:33
  • Toplantı yeter sayısı yok, meclis 24 saat sonraya ertelendi!28 Haziran 2021 Pazartesi 17:02
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Halkın Plajlara Özgürce Girebilmesi İçin Hükümeti Göreve Çağırdı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:47
  • Koopbank İle KOOP-SEN Uzlaşamadı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:32
  • Anneler Derneği Leyen’i Eleştirdi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
  • HAKSEN, Kıbrıs Sigorta İle Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti