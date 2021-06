Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkenin Geleceğinden Çalıyor”

Koltukta kalmak uğruna her türlü yasa dışılığı yapan, oyunlar oynayan hükümetin halkın sorunlarını çözemediği gibi öyle bir gailesi de olmadığını belirten Özyiğit, “Koltukta daha fazla kalma adına yasa dışı kararlar alan, yasa dışı şekilde hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya çalışan, erken seçimle ilgili Ad Hoc komite oluşturan hükümet, son olarak 500 milyon dolarlık borçlanma yapmıştır. Hükümet aldığı her kararda, attığı her adımda ülke insanının geleceğinde çalmaya devam ediyor” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı konuşmada gündemdeki konular ile hükümetin icraatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Bu İş Böyle Gitmez”

Kurulduğu günden itibaren zorlama bir şekilde yoluna devam etmeye çalışan hükümetin gelinen aşamada meclisi bile toplayamayacak duruma geldiğini belirten Özyiğit, “Bu iş böyle gitmez, gitmemeli. Aslında bunun herkes de farkında ama inat ve ısrarla halk yararına icraat yapılamayacağını bile bile bu yapı sürdürülmeye çalışılmaktadır” dedi.

Ülkedeki ekonomik göstergelerin iyi olmadığını, halkın fakirleştiğini, alım gücünün düştüğünü, Ekonomi Müsteşarının bile ekonomik göstergelerin iyi olmadığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, hükümetin halkın sorunlarına çare üretmediği gibi, yasa dışı uygulamalarla koltukta daha fazla kalmanın hesaplarını yaptığını ifade etti. Hükümetin son olarak 500 milyon dolarlık borçlanma yaptığını ancak buna Başbakan ile Bakanın değil bürokratın imza koyduğunu belirten Özyiğit, borçlanmayla ilgili Meclis’e bilgi verilmediğini, dahası açıklama bile yapmaktan kaçınıldığını ifade etti. Özyiğit, “Bu anlaşma kamuoyundan niye saklandı” diye sordu.

“Ucuzlatacağız Diyenler Zam Üstüne Zam Yapıyor”

Ekonomi Bakanı’nın piyasayı ucuzlatacağız söylemlerinin tam tersine hayatın daha da pahalılaştığını, ardı ardına zam yapıldığını belirten Özyiğit, hayatı ucuzlatmakla ilgili verdiği sözleri tutamayan Ekonomi Bakanı’nın Kıb Tek üzerinden yapılan ihalelerde de ortaya atılan iddialara cevap veremediğini kaydetti.

Yakıt ihalesi ile sonuçlana son ihalede sunulması zorunlu olan belgelerin sunulmadığını belirten Özyiğit, konuyla ilgili ortaya konan iddialar ile oluşan soru işaretlerini gidermenin ve gerekli cevapları vermenin Bakanın görevi olduğunu söyledi.

“Olmayacak Duaya Amin Diyorlar”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Brüksel ziyaretine de değinen Özyiğit, “Belli oluyor ki, Sn. Tatar bildik ezberlemelerini orada da tekrarladı. AB Komisyon Başkanı da 2 devletli çözümün mümkün olmadığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Biz bunu zaten biliyorduk ancak Sn. Tatar ısrarla ve inatla olmayacak duaya amin demeye devam ediyor” dedi.

Kıbrıs konusunun TC-ABD ve TC-AB ilişkilerinde bir pazarlık konusu olarak kullanıldığını belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkı bu işin neresindedir. Sn. Tatar’ın ve onun çözümsüzlüğü pekiştiren tutumunu destekleyen hükümetin bununla ilgili bir gailesi var mı? Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak, uluslararası hukuk içine girmesine yardımcı olmayacak bu politikaların halkımızın yararına olmadığını göremiyorlar mı, yoksa öncelikleri başka mı. Birileri karar vermeye onlar da bu işin sözcülüğünü yapmaya daha ne kadar devam edecekler? ifadelerini kullandı. Özyiğit, Tatar’a yönelik bu ülke bizim, kararları da biz veririz ne zaman diyeceksiniz? diye sordu.