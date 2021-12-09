Özyiğit: Bankalarda 56 Milyar TL Var, Nereden Geldi Bu Paralar?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, değil et/tavuk, insanların evlerine ekmek götüremediğini vurgulayarak, bu hükümetin çöpleri karıştırarak evine ekmek götürmeye çalışan insanları yarattığını belirtti

Özyiğit: Sucuoğlu kurultayda yüzde 60 oy alınca kendisini İstanbul’u fethetmiş zannetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu‘nda konuşan Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) zarara uğradığı tartışmalarına atıfta bulunarak, son 3 hükümetin ana gövdesini oluşturan UBP‘nin, kendinden önceki UBP dönemlerinden şikayet ettiğini söyledi.

Özyiğit, “Ülke yangın yeri ama Faiz Sucuoğlu‘nun kendinden önceki hükümetlerle hiçbir bağı yokmuş gibi davranıyor. Mayıs ayında ‘Ocak’ta seçim yapalım’ dediğimizde, dönemin Başbakanı Ersan Saner bile ‘evet’ derken, Sucuoğlu ‘hayır’ demişti, takoz koymuştu. Ama partisinin kurultayında yüzde 60 oy alınca kendisini İstanbul’u fethetmiş zannetti de ‘hadi seçim olsun’ dedi” dedi.

“Sağlık için istihdam ettikleriniz UBP’ye mi çalışıyor?”

Sucuoğlu’nun hükümet programında birçok vaadde bulunduğunu hatırlatan Özyiğit, Başbakanlık koridorlarının vaad alanlarla dolup taştığını, şimdiki pazarlıkların ise seçim sıralamasında yaşandığını söyledi.

Özyiğit, “Bütün bunlar olurken, Pandemi Hastanesi’nde yer yok, doktor yok, hemşire yok. Sayın Ali Pilli o dönemde de Sağlık Bakanıydı. O dönemde bine yakın kişi istihdam etti. Şimdi soruyoruz; nerede bu insanlar? Aldıklarınız nerede? UBP’ye çalışıp devletten maaş mı çekiyorlar?” diye sordu.

“Okul idaresi Bakanlığı arıyor, ilgilenen yok”

Dünyanın aşılamayı kampanyalarla yönettiğini, bizde ise bununla ilgili bir çalışma yapılmadığını söyleyen Özyiğit, Adapass sisteminin de denetlenmediğini belirtti.

Özyiğit, “Aşılamanın çocuklarla devam etmesi gerekiyor. Okullarda vaka sayısı patladı, denetleme yok. Okul idaresi Bakanlığı arıyor, ilgilenen yok, eğitim sendikaları politika belirliyor” dedi.

“Eti falan bırakın, ekmek almak zorlaştı”

Ekonomi konusunda da konuşan Özyiğit, insanların evine ekmek götüremediğini, çarşıya pazara çıkamadığını kaydederek, marketlerde insanların istediklerini alamadıklarını gördüklerinde içlerinin burkulduğunu söyledi.

Özyiğit, “Durum gerçekten vahim. Eti falan bırakın, ekmek almak zorlaştı. Erhan Arıklı Ekonomi Bakanı olduğunda fiyat denetimi getirecekti. Ne oldu? Neyi, nasıl kontrol ediyorsunuz?” diye sordu.

“Bankalarda 56 milyar TL var, nereden geldi bu paralar?”

Adil gelir dağılımının sağlanması gerektiğini, ülke genelindeki bankalarda 56 milyar TL olduğunu söyleyen Özyiğit, bu gelirlerin enreden geldiğini ve bu kişilerin ne kadar vergi ödediğini sordu.

Özyiğit, “Bir yandan da orta direk dediğimiz kesim eridi, açlık sınırının altında olan insanlar her geçen gün çoğalıyor. İşte yarattığınız düzen bu” dedi.