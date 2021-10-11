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Özyiğit: Başbakan Saner partizanlığa devam ediyor

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"HP Genel Başkanı tarafından erken seçim hükümeti kurulması önerisine muhalefetin destek verdiğini, hükümet ortaklarının da ılımlı yaklaştığını ancak Başbakan Ersan Saneri’in açık bir dille erken seçim hükümetini reddettiğini belirtti."
Özyiğit: Başbakan Saner partizanlığa devam ediyor

Erken seçim tarihin için Başbakan Ersan Saner ile dün telefon görüştüğünü ve muhalefetin uzlaşı niyetinde olduğunu vurgulayan Özyiğit, son aşamada uzlaşı atmosferinin Başbakan Saner’in olumsuz tavrı nedeniyle bozulduğunu ifade etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit  GIYNIKWeb’ye açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, hükümetin de sürdürülemez bir sistem içinde olduğunu fark ettiğini topallayan hükümetin tökezler duruma geçtiğini belirterek Başbakan Ersan Saner ile gerçekleşen telefon görüşmesinde konuşulanları şu sözlerle aktardı, “Dün, Sayın başbakan ile görüştüm. Kendisine biz uzlaşı niyetindeyiz bu işin daha fazla sürdürülemeyeceği ortaya çıktı. Kendileri de farkındadır ki hükümet artık gitmiyor. Topallamaya başladı şimdi tamamen tökezledi.  Birtakım önerilerden bahsediyorsunuz ama resmi olarak meclis genel kuruluna böyle bir öneriniz yok bizi çağırın hep beraber oturalım tarih konusunda bir uzlaşıya varalım 6 parti başkanı olarak imzalayıp meclise birlikte sunalım böyle geçsin dedim. Sayın Saner ise,  olabilir dedi dün akşam ilerleyen saatlerde meclis başkanlığı talimatı üzerine  danışma kurulu toplantısına çağrıldık iyi niyetle geldik” dedi.

 

“HÜKÜMET ÖNCE YEŞİL IŞIK YAKTI”

Uzlaşı sağlanıp kaos ortamının son bulması umuduyla Meclis danışma Kurulu toplantısına katıldıklarını kaydeden Özyiğit, toplantıda tarih konusunda görüş birliğine varılmak üzereyken, yöntemlerin ise Hukuk Siyasi İşler Komitesi üzerinden Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi kurulan Ad Hoc komitenin lav edilip seçim tarihinin netleşmesi ile birlikte başka bir Ad-Hoc komite kurularak Seçim ve Halk Oylaması Yasasını ele alması önerisine hükümetin yeşil ışık yaktığını belirtti.

 

“BAŞBAKAN YAN ÇİZDİ”

Erken seçim tarihine kadar diğer komitelerden oybirliği ile geçirilen yasaların Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi ve muhalefetin bütçeye de destek vereceğin üzerine uzlaşı sağlandığını aktaran Özyiğit toplantının ilerleyen zamanlarında seçim ve halk oylaması yasası kapsamında seçim yasaklarına gidilmesini Başbakan Ersan Saner’in kabul etmediğini şu sözlerle aktardı, “Sayın başbakan yan çizdi. Meclis kararı bugün ya da bir hafta sonra seçim tarihini belirlediğinde seçim atmosferine girilmiş olur ve yasaya göre bir yerde halkın tabiri ile partizanlık yapılmaması, vatandaşlık yapılmaması, partizan istihdamların durması, kırsal kesim arsası dağıtılmamasının durması gerekiyor. Yani seçim yasakları bir şekilde başlamalı dedik.  Bunların yapılmayacağına dair taahhüt istedik.  Ama Sayın Başbakan ‘Olmaz, sizde beni sık boğaz edemezsiniz, iki ay kala seçim yasakları başlayacak o güne kadar böyle bir sınırlamayı kabul etmem’ dedi ve orada düğüm koptu.”

 

“SANER KURULTAY’DA SEÇİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Meclis Danışma Kurulu toplantısına iyi niyetle geldiklerini ve uzlaşı yolunu zorladıklarını aktaran Özyiğit, uzlaşı sağlanması durumunda Meclisin Genle Kurul’a gidebileceğini, nisap sorununu da aşabileceğini kaydetti. Özyiğit, “Maalesef Sayın Başbakan kurultayda seçileceğini düşünüyor. UBP’lilerin vereceği karara saygımız olacak yeter ki müdahale olmadan özgür iradeleriyle karar versinler. Sonuç ne olursa olsun bu ülkenin geleceği söz konusu bu doğrultuda iyi niyetle yaklaştık ama belli ki Sayın Başbakan kurultaydan sonrada partizanlığa devam ediyor. Bu iyi niyetli yaklaşımı sayın başbakan son anda bertaraf etti” diyerek uzlaşı atmosferinin yok olduğunu söyledi. Özyiğit hükümeti aklı sağlim bir değerlendirme yapmaya davet etti.

 

“ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİNE ORTAKLAR ILIMLI”

Öte yandan HP Genel Başkanı tarafından erken seçim hükümeti kurulması önerisine muhalefetin destek verdiğini, hükümet ortaklarının da ılımlı yaklaştığını ancak Başbakan Ersan Saneri’in açık bir dille erken seçim hükümetini reddettiğini belirtti.

 

“TOPLUMU TDP EKSENİNDE BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Erken seçim için TDP’nin hazır olduğunu dile getiren Özyiğit toplumu TDP ekseninde birleştirerek sosyal demokrat hareketi hep birlikte şekillendireceklerini ifade etti ve “TDP seçime hazır Cumartesi günü 7’nci olağan kurultayımız var. Gerekli seçimleri yapacağız ondan sonra güçlü bir sesle ülkenin geleceğini domine etmek için hem ilk seçimde çok güçlü bir grupla mecliste yerimizi alıp hükümeti oluşturmayı ardından da ülkenin geleceğini şekillendirmeyi belirleme hedefiyle yola devam edeceğiz” dedi.

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