  • BIST 1.138
  • Altın 511,902
  • Dolar 8,4242
  • Euro 9,8034
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz

» »
Özyiğit, ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirtti.
Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün mecliste yaptığı hükümet ve bütçe başlıklı konuşmasına başlarken, “Seçime müdahale” konusunda bir meclis araştırma önergesi hazırladıklarını ve isteyenlerin bu önergeye katkı koymak isteyen varsa imza koymaya çağırdı. 

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yasalara ve Anayasa’ya göre yapması gerekenleri yapmadığı için şu anda ortada bir hükümet olmadığını söyleyen Özyiğit, Cumartesi günü davet üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndaki “bütçe” konulu toplantıya katıldıklarına işaret ederek “Olmayan hükümetin bütçesi mi olur?” sorusunu sordu.

Özyiğit, KKTC’de başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceklerini de dile getirdi.

Ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirten Özyiğit, gerçek anlamda parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. 

Süratle yasalardaki sorunlar çözülerek, parti devlet bütünleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, bir an önce bir hükümet kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. 

Ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğunu, vatandaşın okullardaki Covid 19 vakaları nedeniyle endişe içinde olduğunu kaydeden Özyiğit, bir an önce hükümet kurularak vatandaşın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Dayatma ile bir çözüm olamaz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
  • Atakan: “Kullan-at tarzı bilekliklerin kullanımı yönünde bir yaklaşım var”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
  • TUFAD, Lefke’de Etkinlik Düzenledi02 Kasım 2020 Pazartesi 16:15
  • Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:10
  • Meclis’in bir sonraki toplantısı 9 Kasım’da02 Kasım 2020 Pazartesi 16:07
  • Davulcu: “Okkalı ve orantısız zamlarla bütçe açığı kapatılmaya çalışılıyor”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:05
  • Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:03
  • Üstel: “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, herkese şükranlarımı sunarım”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:00
  • CORONA: İngilizlerden sonra Almanlarda kapanma kararı aldı02 Kasım 2020 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti