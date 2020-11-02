Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz

Özyiğit, ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün mecliste yaptığı hükümet ve bütçe başlıklı konuşmasına başlarken, “Seçime müdahale” konusunda bir meclis araştırma önergesi hazırladıklarını ve isteyenlerin bu önergeye katkı koymak isteyen varsa imza koymaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yasalara ve Anayasa’ya göre yapması gerekenleri yapmadığı için şu anda ortada bir hükümet olmadığını söyleyen Özyiğit, Cumartesi günü davet üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndaki “bütçe” konulu toplantıya katıldıklarına işaret ederek “Olmayan hükümetin bütçesi mi olur?” sorusunu sordu.

Özyiğit, KKTC’de başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceklerini de dile getirdi.

Ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirten Özyiğit, gerçek anlamda parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Süratle yasalardaki sorunlar çözülerek, parti devlet bütünleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, bir an önce bir hükümet kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğunu, vatandaşın okullardaki Covid 19 vakaları nedeniyle endişe içinde olduğunu kaydeden Özyiğit, bir an önce hükümet kurularak vatandaşın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.