Özyiğit: Baskıyla, zorlamayla buraya kadar, derhal seçime gidilmelidir.

İşte açıklama;
Başbakan hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.
Bunu kendileri de biliyordu.
Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.
Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.
Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.
Şimdi yeni bir süreç başlıyor.
Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.
Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir.
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