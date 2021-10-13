  • BIST 1.431,600
  • Altın 513,87
  • Dolar 9,0180
  • Euro 10,4200
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Özyiğit: Baskıyla, zorlamayla buraya kadar, derhal seçime gidilmelidir.

» »
Özyiğit: Baskıyla, zorlamayla buraya kadar, derhal seçime gidilmelidir.
Özyiğit: Baskıyla, zorlamayla buraya kadar, derhal seçime gidilmelidir.

İşte açıklama;

Başbakan hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.

Bunu kendileri de biliyordu.

Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.

Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.

Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.

Şimdi yeni bir süreç başlıyor.

Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.

Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaptan Kirk'ün gerçek uzay macerası bugün başlıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
  • Yarın Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek13 Ekim 2021 Çarşamba 11:18
  • 2 yıl önce siyah poşet içerisine sarılı vaziyette bulunan kadın cesedin kimliği tespit edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 10:57
  • Ahmad Shahzad'ın ölüm sebebi belli oldu13 Ekim 2021 Çarşamba 10:54
  • Kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp sahteledi13 Ekim 2021 Çarşamba 10:53
  • Bindiği araçtaki şahsı darp etti, başka bir araçla gelen kişiler de araca hasar verdi13 Ekim 2021 Çarşamba 10:49
  • Saner'den Arıklı'ya ağır eleştiriler: “Çok konuşacağına iş yapsın”13 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
  • Sahte dolarları tedavüle sürmüş olabilir13 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
  • Evde yapılan aramada sahte dolarlar bulundu13 Ekim 2021 Çarşamba 10:44
  • Dang Thı MAY aranıyor!13 Ekim 2021 Çarşamba 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti