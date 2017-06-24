Özyiğit Bayram mesajı yayımladı

TDP Genel Başkanı Özyiğit, vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini; “Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar, adil ve kalıcı barışın sağlandığı, mutlu, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

Cemal Özyiğit bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda ekonomik zorluklar, yapısal sorunların kalıcılaşması ve hükümetin sorunları çözmek gibi bir gailesi olmaması nedeniyle toplumun büyük çoğunluğunun bayramı buruk karşıladığını savunarak, esnafın büyük oranda beklediğini bulamadığını, mağdur durumdaki üreten ve emekçi kesimlerin gelecek belirsizliği yaşadığını kaydetti.

Ülkede tüm sektörler sıkıntı içindeyken, sorunlara çare üretmesi gereken hükümet mensuplarının toplumsal menfaat yerine arazi kavgaları ile gündeme geldiğini savunan Özyiğit, bunun hem üzücü, hem de düşündürücü olduğunu belirtti.

Çözüm müzakerelerinin ise çok kritik bir aşamaya geldiğini belirten Özyiğit, 28 Haziran'da Cenevre'de yapılacak olan Kıbrıs Konferansı sırasında TDP olarak kendilerinin de Cenevre'de olacaklarını kaydetti.