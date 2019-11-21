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Özyiğit: Berlin ya tamam ya devam değil

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"Berlin ya tamam ya devam değildir ama yeni bir müzakere sürecinin kapısı aralanacak mı bu ortaya çıkacak"
Özyiğit: Berlin ya tamam ya devam değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: "Berlin ya tamam ya devam değildir ama yeni bir müzakere sürecinin kapısı aralanacak mı bu ortaya çıkacak" dedi.

Özyiğit'in açıklaması şöyle:

"Önemli bir noktanın arifesindeyiz. Uzun zamandır bunun hazırlıkları yapılıyor. Crans Montana’da top direkten döndü. O dönem Anastasiadis beklenen adımı atamadı. Görüşme öncesinde Bir çok mekik diplomasisi yapıldı. Berlin’de öncelikle referans şartlarının öncelik kazanması gereklidir. Berlin ya tamam ya devam değildir ama yeni bir müzakere sürecinin kapısı aralanacak mı bu ortaya çıkacak. Rum liderin adım atma noktasında hazır olması önemlidir. Dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılım kritiktir. Ne Akıncı ne de Kıbrıs’ın kuzeyi yıllar sürecek bir müzakere sürecine karşıdır. Herşey görüşülmüştür. Farklı bakışların ortadan kaldırılması beklentimizdir."

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