Özyiğit: Bilinçlenme gün geçtikçe artıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels ve Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün’ü kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels ve Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün’ü kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Montessori okullarının KKTC’de yaygınlaştırılması adına nelerin yapılabileceği konuşuldu, Özyiğit’e okullarla ilgili bilgi aktarıldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Montessori okullarının ülkede son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Özyiğit, eğitimi yeniden yapılandırırken, öncelikli olarak okul öncesinde tam gün eğitime geçme çalışması yaptıklarını, bu çerçevede Montessori sisteminin de önemli olduğunu kaydetti.

Montessori okulları yetkilileriyle nasıl işbirliği yapacaklarını konuşmanın önemli olacağını belirten Özyiğit, Stefels ve Düzgün’ü kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatice Düzgün’le birlikte bu sistem üzerine geçmişte de çalışmalar yaptıklarını, bu çerçevede Almanya’da bazı incelemelerde bulunduklarını anımsatan Özyiğit, ülkede bu sisteme yönelik bilinçlenmenin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

DÜZGÜN

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün, Mirjam Stefels’in Montessori Okullarını denetlemek için ülkede bulunduğunu belirtti.

Girne’den sonra Lefkoşa ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta şubeler açıldığını belirten Düzgün, bu sistemin okul öncesinde yaygınlaştırılması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

STEFELS

Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels de Bakan Özyiğit’e teşekkür etti ve ülkede Montessori okullarının kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stefels, Montessori okullarının ülkede yaygınlaştırılması adına nelerin yapılacağı konusunda Bakan Özyiğit ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.