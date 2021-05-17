  • BIST 1.449
  • Altın 497,253
  • Dolar 8,3582
  • Euro 10,1661
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Özyiğit: “Bir araya gelelim, erken seçim tarihi konusunda uzlaşalım”

» »
Özyiğit, “Geç değil… Bir araya gelelim, tarih konusunda uzlaşalım” dedi.
Özyiğit: “Bir araya gelelim, erken seçim tarihi konusunda uzlaşalım”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erken seçim için Başbakanın Nisan 2022 tarihinde ısrarcı olmaya devam ettiğini belirterek, bir uzlaşı noktasının bulunması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Geç değil… Bir araya gelelim, tarih konusunda uzlaşalım” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

“BU HÜKÜMETTEN İCRAAT BEKLEMEK ÖLÜ GÖZÜNDEN YAŞ BEKLEMEKTİR”

“Milletin olanakları, millet yararına kullanılacağına kurultay hesaplarına göre kullanılıyor” ifadelerini kullanan Özyiğit, bu topluma yazık edildiğini, muhalefet partileri olarak hükümete yüklenmeye devam edeceklerini belirtti.

Cemal Özyiğit, “Ayartılan 3 tane milletvekilinin desteğiyle ölü doğmuş bir hükümettir. Bunlardan icraat beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:57
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan hellim açıklaması17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54
  • Özyiğit: “Bir araya gelelim, erken seçim tarihi konusunda uzlaşalım”17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:46
  • Fikri Sağlar: “Asil Nadir’i 17.5 milyon Dolar’a İngiltere’den kaçırdılar” iddiası17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:19
  • Meteoroloji Dairesi Orman Yangın Olasılık Raporu yayınlandı...17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:11
  • K. T. Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil ediliyo17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • UBP Meclis Grubundan kritik toplantı!17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:47
  • Zaroğlu'dan ağır itham "YDP MYK'sı SUÇ ÖRGÜTÜ"17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:44
  • Bıçaklı, “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:43
  • 19 Mayıs Yol Koşusu yapılıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti