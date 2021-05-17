Özyiğit: “Bir araya gelelim, erken seçim tarihi konusunda uzlaşalım”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erken seçim için Başbakanın Nisan 2022 tarihinde ısrarcı olmaya devam ettiğini belirterek, bir uzlaşı noktasının bulunması gerektiğini söyledi.
Özyiğit, “Geç değil… Bir araya gelelim, tarih konusunda uzlaşalım” dedi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
“BU HÜKÜMETTEN İCRAAT BEKLEMEK ÖLÜ GÖZÜNDEN YAŞ BEKLEMEKTİR”
“Milletin olanakları, millet yararına kullanılacağına kurultay hesaplarına göre kullanılıyor” ifadelerini kullanan Özyiğit, bu topluma yazık edildiğini, muhalefet partileri olarak hükümete yüklenmeye devam edeceklerini belirtti.
Cemal Özyiğit, “Ayartılan 3 tane milletvekilinin desteğiyle ölü doğmuş bir hükümettir. Bunlardan icraat beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.