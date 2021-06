Özyiğit: “Birbirlerinden Bile Haberleri Yok”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü yaşam biçimi ile kendi kültürü ve kimliği olduğunu, laik ve demokratik eğitimin de bunun en temel unsurlarından olduğunu belirterek, “Laik, demokratik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir” dedi.

Yaptığı açıklama ile UBP Mağusa Milletvekili Sunat Atun’un, ilahiyat bölümlerini yasal statüye kavuşturmak amacıyla sunduğu yasa değişiklik önerisi konusunu değerlendiren Özyiğit, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli kurum olduğunu belirterek, toplumun dejenere edilmesinin en önemli aracının eğitimi bozmak olduğunu vurguladı.

Son dönemlerde Kıbrıs Türkü’nün yaşam biçimi ile laik ve demokratik eğitim anlayışını değiştirmeye yönelik adımlar atılmak istendiğini, son önerinin de bu anlayışın ürünü olduğunu belirten Özyiğit, bu anlayışın karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Birbirlerinden Bile Haberleri Yok”

Eğitim Bakanı’nın, Sunat Atun tarafından yapılan önerinden haberi olmadığını söylediğini de belirten Özyiğit, “Bir şantiyede 85 pozitif vaka çıkar Başbakan’ın haberi olmaz, Sağlık Üst Kurulu okullar açılabilir kararı alır Eğitim Bakanı’nın haberi olmaz, İnanç Turizmi ile ilgili karar alınır Turizm Bakanının haberi olmaz. Şimdi de eğitimle ilgili öneri sunulur Eğitim Bakanı’nın haberi yok. Değil halkın sorunlarından birbirlerinden bile haberleri yok. Bu yapının, bu anlayışın topluma da ülkeye hizmet vermesi mümkün değildir” dedi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde her milletvekilinin ayrı bir bakanlık ve hükümet ortağı parti gibi davrandığını, her isteyenin aklına geleni yaptığını belirten Özyiğit, “Bu hükümet zaten yarım yamalak kurulmuştu, şimdi tamamen bitmiş durumdadır. Öncelikleri de toplum değil kendi gelecek kaygılarıdır. Böylesi bir yapının yönetimde kaldığı her gün, her dakika toplumun geleceğinden çalmaktadır” dedi.