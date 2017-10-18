Özyiğit: “Bizim eğitim anlayışımız içinde ilahiyat olmamalı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni ziyaret ederek, Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve parti yetkilileriyle görüştü.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ziyarette yaptığı konuşmada, eğitim sitemindeki sıkıntıları, öğretmenlerin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla TDP’yi ziyaret ettiklerini kaydetti.



Ülkede Türkiye ile paralel yürütülen bir eğitim sisteminin mevcut olduğuna dikkat çeken Eylem, dini ve milli değerlerin eğitime dayatılarak, bilimden uzaklaşıldığını savundu.



Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar yanında, kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle eğitimde ve okullarda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Eylem, okulların fiziki altyapılarının yetersiz kaldığını kaydetti.



Eğitimde yaşanan diğer sıkıntılara da değinen Eylem, öğretmenlerin tek yasa altında toplanması ve 2014 şura kararlarının hayata geçirilmesi konusunda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’ten destek istedi.



ÖZYİĞİT



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, eğitimde yıllardır konuşulan sorunların hala çözülemediğine işaret ederek, ülkede gelmiş geçmiş hükümetlerin eğitimde köklü çözüm için gerekli adımları atmadığını ileri sürdü.



Eğitim konusunda bir devlet politikasının şart olduğunu vurgulayan Özyiğit, eğitim konusunda ülkenin ve dünyanın gelişen koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.



Eğitim konusunda bir devlet politikası oluşturulması için hükümete çağrı yapan Özyiğit, kendilerinin de buna katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Yasası’nın değiştirilerek, ülke koşullarına göre bir eğitim anlayışı içinde olunması gerektiğine işaret eden Özyiğit, laik, demokratik ve Atatürkçü bir eğitim sisteminin önemini vurguladı.



Özyiğit, “bizim eğitim anlayışımız içinde ilahiyat ve kuran kursu olmamalıdır” dedi.



Koordinasyon Ofisi, TC’den öğretmen getirilmesi, Göç Yasası gibi konularda duruşlarının ortada olduğunu ifade eden Özyiğit, TC müfredatını takip etme zorunluluğunun ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, KTOEÖS’ün ortaya koyduğu görüşlere destek belirtti.