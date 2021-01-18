Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor
Cuma günü Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan parti başkanları toplantısıyla ilgili Cuöhuriyet Meclis'inde konuşan TDP Başkanı Özyiğit, "bizim taraf olmayacak duaya amin demeye çalışıyor" dedi.
FETRET DEVRİ GİBİ
TDP lideri hafta sonu yaşananlar ile ilgili hükümetin bugünkü halini, Osmanlı İmparatorluğunu neredeyse yıkılma noktasına getiren 'Fetret Devri' dönemine benzetti.
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