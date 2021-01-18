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Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor

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Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor
Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor

Özyiğit: Bizim taraf "Kıbrıs Sorununda" olmayacak duaya amin diyor

Cuma günü Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan parti başkanları toplantısıyla ilgili  Cuöhuriyet Meclis'inde konuşan TDP Başkanı Özyiğit, "bizim taraf olmayacak duaya amin demeye çalışıyor" dedi.

 

FETRET DEVRİ GİBİ

TDP lideri hafta sonu yaşananlar ile ilgili hükümetin bugünkü halini, Osmanlı İmparatorluğunu neredeyse yıkılma noktasına getiren 'Fetret Devri' dönemine benzetti.

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