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Özyiğit , böylesi bir olayda bile yardımlaşmanın başarılamaması, üzüntümüzü bir o kadar daha artırdı

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Kıbrıs Türk tarafının yardım talebinin Rum Yönetimi tarafından hangi gerekçe ile olursa olsun kabul edilmemesi böylesi bir olayda bile yardımlaşmanın başarılamaması, üzüntümüzü bir o kadar daha artırdı
Özyiğit , böylesi bir olayda bile yardımlaşmanın başarılamaması, üzüntümüzü bir o kadar daha artırdı

İşte açıklama;

Nerede bir ağaç, orman yansa bizim de ciğerlerimiz yanıyor. Dün Limasol'da başlayan ve maalesef çok geniş alana yayılan ve büyük zararlara neden olan yangın da adamızla birlikte ciğerlerimizi de yaktı.

Kıbrıs Türk tarafının yardım talebinin Rum Yönetimi tarafından hangi gerekçe ile olursa olsun kabul edilmemesi , böylesi bir olayda bile yardımlaşmanın başarılamaması, üzüntümüzü bir o kadar daha artırdı. Unutulmasın ki yanan ortak değerlerimizdir, geleceğimizdir . Bu vesileyle yangında hayatlarını kaybedenlere rahmet dilerken tüm Kıbrıs'a başsağlı ve geçmiş olsun dilerim ..

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