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Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ‘u kabul ederek görüştü.
Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

BRTK’nın 57’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede konuşan Özkurt, 25 Aralık 1963 yılında Kıbrıs Türkü’ne moral ve haber kaynağı olarak kurulan BRTK’nın yıllar içerisinde kurumsallaşarak 3 televizyon, 6 radyo, web sitesi ve youtube kanaları ile yayın hayatına devam ettiğini kaydetti. Özkurt, geçtiğimiz yıl yaşama konulan müzenin genişletilerek ‘yayıncılık tarihi müzesi’ adıyla kurumlaştırıldığını belirtti.

BRTK Yasası’nın yine gündemde olduğunu belirterek yasanın yaşam bulması gerektiğini kaydeden Özkurt, 540 çalışanı olan BRT’de kadrolu sayısının 80’lere düştüğünü bunun da yönetici kadrolarında boşlukların oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ‘Nice nice 57 yıllara diyerek başladığı konuşmasında, Kurumun 57 yıllık tarihi içerisinde Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

BRTK’nın yıllar içerisinde ciddi bir gelişim yaşadığını belirten ve bu gelişime katkısı olan herkesi kutlayan
Özyiğit şunları kaydetti: “BRTK’nın gelişmesinden, ileri gitmesinden kuşkusuz çok mutlu olmaktayız, ancak şunu da belirtmek isterim ki, tüm toplumun sesi olması gereken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu dönem dönem maalesef tüm toplumu kucaklamaktan çok uzakta durmakta. BRTK bu toplumun ve devletin malıdır, dolayısı ile herkese eşit mesafede durmalıdır” dedi.

Uzun yıllardır tartışılan BRTK Yasası’nın da hayat bularak, Kurumda çalışanların kendilerini güvende ve huzurlu hissedeceği, dünyada gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik koşulları da içerecek şekilde bir yapıya kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, “BRTK, tüm toplumun sesini yansıtan, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır” dedi.

Özyiğit, BRT’nin 57’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Özkurt olmak üzere tüm çalışanlarını en içten dilekleriyle kutladığını da ifade etti.

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