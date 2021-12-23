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Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

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Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti
Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ‘u kabul ederek görüştü.

BRTK'nın 58’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede konuşan Özkurt, Özyiğit’i BRTK’nin yarın düzenlenecek olan kuruluş resepsiyonuna davet etti.

Özkurt, 25 Aralık 1963 yılında Kıbrıs Türkü’ne moral ve haber kaynağı olarak kurulan BRTK’nın yıllar içerisinde kurumsallaşarak 3 televizyon, 6 radyo, web sitesi ve youtube kanalları ile yayın hayatına devam ettiğini kaydetti. Özelikle pandemi döneminde BRTK’nın doğru haberin kaynağı olduğunu söyleyen Özkurt BRT 2’nin de eğitim kanalı olduğunu anımsattı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit de ‘Nice nice 58 yıllara diyerek başladığı konuşmasında, Kurumun 58 yıllık tarihi içerisinde Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde çok önemli yeri olduğunu söyledi.

BRTK’nın yıllar içerisinde çok ciddi bir gelişim yaşadığını belirten ve bu gelişime katkısı olan herkesi kutlayan Özyiğit şunları kaydetti: “BRTK’nın gelişmesinden, ileri gitmesinden kuşkusuz çok mutlu olmaktayız, ancak şunu da belirtmek isterim ki, tüm toplumun sesi olması gereken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu dönem dönem maalesef tüm toplumu kucaklamaktan uzakta durmakta. BRTK bu toplumun ve devletin malıdır, dolayısı ile herkese eşit mesafede durmalıdır” dedi. 

Uzun yıllardır tartışılan BRTK Yasası'nın da hayat bularak, çalışanların kendilerini güvende ve huzurlu hissedeceği, dünyada gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik koşulları da içerecek şekilde bir yapıya kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, “BRTK, tüm toplumun sesini yansıtan, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır” dedi.

Özyiğit, BRT'nin 58'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Özkurt olmak üzere tüm çalışanlarını en içten dilekleriyle kutladığını da ifade etti.

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