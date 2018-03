Özyiğit: “Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu sabah Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek, yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu sabah Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek, yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak öğrenci ve öğretmenlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, görüş ve düşüncelerini dinledi, ardından da Okul Müdürü Ali Yaman ve yöneticiler ile görüşerek okul hakkında bilgi aldı. Ziyarette ayrıca, okul müdürü ve idarecileri ile birlikte okulda incelemelerde bulunuldu. Bakan Özyiğit ziyareti sırasında ayrıca '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla okuldaki kadın öğretmeler ile emekçilere üzerinde "Bilgi ve sevgi ile yetiştirdiğiniz tüm fidanlarımızın bu topraklarda kök salıp yön vermesi dileğiyle" yazılı not ile ucunda çam tohumu bulunan kalem takdim etti.

Bakan Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin uzun bir süredir kendi haline bırakıldığını, okuldaki bazı gelişmelerin görmezden gelindiğini, bu durumun da idari kadro, eğitimciler ile öğrencileri çeşitli sorunlarla karşı karşıya bıraktığını gözlemlediklerini belirterek, "Buradaki sorunları tespit ederek sonlandırmak ve en kısa zamanda burayı herkesin huzurlu bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bir eğitim yuvası haline getirmek için aranızdayım" dedi.

"Demokratik, Laik, Bilimsel Eğitim"

Tüm ülkede olduğu gibi, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde de demokratik, laik, bilimsel eğitim ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elbirliği ile çalışmalarını daha da yoğunlaştıracaklarını belirten Özyiğit, okulda yaşanan sıkıntıların aşılması ve öğrencilerin mutlu, huzurlu ve kaliteli bir ortamda eğitim görmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı ve “ Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır” diye ekledi.

"Farklılıkları her zaman kendinizi geliştirmek için kullanın"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit öğrencilere seslenerek şunları kaydetti: "Derslerinize iyi çalışın, kendinizi geliştirmekten geri kalmayın. Bol bol spor yapın, kültürel, sanatsal faaliyetlerin içinde olun. Teknolojik gelişmelerden geri kalmayın, ancak teknolojik aletlerin sizi esir almasına izin vermeyin. Öğretmenlerinize, büyüklerinize saygı ile yaklaşmaya özen gösterin, çünkü onlardan öğreneceğiniz çok şey var. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Şunu hiç unutmayın ki, farklılıklarımız bizim zenginliğimiz ve bizi daha güçlü kılan tarafımızdır. O yüzden farklılıkları her zaman kendinizi geliştirmek için kullanın.

"Çocuklarımızı olumsuz etkileyecek en ufak bir gelişme bizim canımızı yakar"

Konuşmasında 'değerli kardeşlerim, meslektaşlarım' diye hitap ettiği öğretmenlere de seslenen Özyiğit, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı çalışma ortamının olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu belirterek, "Bizler, eğitimci olmanın verdiği sorumlulukla bunların üstesinden gelmeyi bilebilmeliyiz. Geleceğimizden de eminin. Çocuklarımız bizim gözbebeğimizdir ve onları olumsuz etkileyecek en ufak bir gelişme bizim canımızı yakar. Bunları aşabilmek için de ilk dikkat etmemiz gereken, eğitim sistemi içindeki sorunlar için, eğitim sistemi içinden yetkili kişilerle çözüm aramaktır” diye konuştu. Öğretmenlerin, her ne olursa olsun, gerçek birer eğitimci bilinciyle öğrenciler arasında ayırım yapmaksızın mesleğini sürdürdüğünün farkında olduğunu belirterek onlara teşekkür eden Bakan Özyiğit, huzurlu bir eğitim ortamının tesis edilmesinde öncü rolün öğretmenlerde olduğunu ifade etti.

"Bizim sorumluluğumuzda"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, okulda çalışan eğitim emekçilerinin çalışma huzurunun, gençlerin her birinin sağlığı, mutluluğu, aldığı eğitimin kalitesinin kendilerinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Bugüne kadar devletimiz bunu hissettirmemiş olabilir. Ama bilmenizi isterim ki bugün itibarı ile buradaki her gelişme, her sorun, her ihtiyaç ile Eğitim Bakanlığı ve bizzat ben ilgileneceğim. Eğitiminizle ilgili tüm ihtiyaçları karşılamak bizim sorumluluğumuzdadır ve bunun için elimizden geleni sakınmayacağımızı bilmenizi isterim. Bugüne kadar yaşanan sıkıntılar ile ilgili ise ilgili rapor çerçevesinde değerlendirmemizi yapıp gereğini yerine getireceğiz. Hepinizden bugüne kadar yaşanan olayların hesabını bize bırakmanızı ve nasıl daha iyi bir gelecek kurabiliriz, ona odaklanmanızı istiyorum. Unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz ve aynı geleceğe yelken açtık ve hep birlikte bu topraklara kök salacağız. Eğer istersek, bu okulu sevgi ve hoşgörü tohumlarının atıldığı, tüm topluma örnek bir yuvaya dönüştürebiliriz. Ben hep birlikte bunu yapacağımıza da eminim."

" Kadınların varlığı yaşamın her alanında çok önemli"

Konuşmasında ayrıca tüm kadın eğitimciler ile emekçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de kutlayan Bakan Özyiğit, "Yaşamın her alanında sizlerin varlığını hissetmek, sizlerle el ele bu ülkenin geleceğini şekillendirmekten ne kadar gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Sizin rehberliğinizde buradaki kız öğrencilerimizin de ilerde toplumun farklı kademelerinde, kendi ayakları üzerinde duran, üreten bireyler olarak yetişeceğinden eminim" diyerek sözlerini sonlandırdı.