Özyiğit: “Bu ülkede maalesef gerçek nüfusu kimse bilmedi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, haziran ayında okullarda kayıtların yapıldığını ancak gerçek kayıtları kimsenin bilmediğini belirterek, “Eylül ayında kayıtlar başka türlü geliyor. Ansızın çok daha fazla sayıya ulaşılıyor. Böyle kontrolsüz yapı olmaz” dedi.

Verilerin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, “Üniversiteler başta olmak üzere eğitimi ciddi şekilde ele almak zorundayız. Gerçekçi nüfus yapısı ortaya konmazsa hiçbir planlama gerçekçi olmaz” şeklinde konuştu.

Ülkede diplomalı işsizler ya da alanları dışında çalışmak zorunda olan gençler olduğunu söyleyen Özyiğit, “Gençlerin bazıları yaşları ilerlemesine rağmen hala daha ana baba eline bakıyor, bundan da utanç duyuyor. Aslında bu utanç onların değil, toplumun utancıdır. Maalesef bu gençler yüzleri kızararak valizlerini alıp ülkeden gitmek zorunda kalıyor. Böylesi bir ortam bizi sadece kahreder” dedi.

DPÖ Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Taslağı’nın Açık Öğretim Fakültesi Konferans salonunda yapılan Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısında konuşan Özyiğit, eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“VERİLERİ CİDDİ ŞEKİLDE ELE ALMAMIZ GEREK…GERÇEK NÜFUS YAPISI ORTAYA KONMALI”

Geçtiğimiz ders yılı başında özellikle Girne’de öğrencilerin okula gidemediğini, Maliye Bakanı Denktaş’ın girişimiyle sorunun çözüldüğünü anımsatan Cemal Özyiğit, eğitim konusunda yaşanan diğer sorunlara da şöyle değindi:

“Haziran ayında okullarda kayıtlar yapılıyor ancak gerçekçi kayıtları kimsenin bilmiyor. Eylül ayında kayıtlar başka türlü geliyor. Ansızın çok daha fazla sayıya ulaşılıyor. Böyle kontrolsüz yapı olmaz. Verileri ciddi şekilde ele almamız gerek. En önemli şey elimizdeki veriler. Ciddi planlama yapmak, geleceği doğru şekillendirmek istiyorsak elimize ne var, neye ihtiyaç var, hangi alanda ihtiyaç fazlalığı var bunları açık yüreklilikle ortaya koymalıyız. Bu ülkede maalesef gerçek nüfusu kimse bilmedi. Gerçekçi nüfus yapısı ortaya konmazsa hiçbir planlama gerçekçi olmaz.”

Bakan Özyiğit, hükümet olarak yılsonundan önce nüfus sayımını programa aldıklarını anımsattı.



“EĞİTİME SEKTÖR OLARAK BAKMAK CİDDİ YANILGI”

Eğitimi sektör olarak görmediğini de belirten Bakan Özyiğit, “Bugüne kadar eğitime sektör gözüyle bakıldı. ‘Üniversite sayımız, öğrenci sayımız artsın, milli gelire katkısı olsun’ denildi. Olaya sadece bu gözle bakarsak ciddi bir yanılgıya düşeriz” dedi.

Yurt dışından gelen öğrencilerin elbette ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Özyiğit, “Öğrencilerin ülkemizdeki yaşayışları, sosyal ilişkiler, eğitimlerinin kalitesi ve ülkelerine döndüklerinde üstlenecekleri görevler bizim tanıtımımız için çok önemli” şeklinde konuştu.

Hangi bölümlerin sürekli ihtiyaç fazlası mezun verdiğini konuştuklarını, teşviklerin ve bursların kısıtlandığını ifade eden Özyiğit, ihtiyaçlı alanlara yönlendirme yapıldığını belirtti.

Ülkede diplomalı işsizler ya da alanları dışında çalışmak zorunda olan gençler olduğunu söyleyen Özyiğit, “Gençlerin bazıları yaşları ilerlemesine rağmen hala daha ana baba eline bakıyor, bundan da utanç duyuyor. Aslında bu utanç onların değil, toplumun utancıdır. Maalesef bu gençler yüzleri kızararak valizlerini alıp ülkeden gitmek zorunda kalıyor. Böylesi bir ortam bizi sadece kahreder” dedi.

“ÜNİVERSİTELER BAŞTA OLMAK ÜZERE EĞİTİMİ CİDDİ ŞEKİLDE ELE ALMALIYIZ”

Eğitimi doğru şekillendirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Bakan, Ankara’daki temaslarına da işaret ederek, “Üniversiteler başta olmak üzere eğitimi ciddi şekilde ele almak, masaya yatırmak zorundayız” şeklinde konuştu.

İş çevrelerinden “kalifiye eleman yok” gibi şikayetler aldıklarını belirten, bu çevrelerin önceleri Türkiye şimdilerde ise Uzakdoğu’dan çalışan getirdiğini belirten Özyiğit, “Bizim de herkesi üniversite mezunu yapma sevdamız yüzünden çok ciddi eksikliklerimiz oluyor” dedi.

Bazı ekonomik örgütlerlerin de konuya el attığını belirten Eğitim Bakanı, kalifiye eleman yetiştirilmesinin öncelikli hedeflerinden olduğunu anımsattı. Özyiğit, “Eğitimde yapacak çok şey var. Verilere acilen ihtiyacımız var” dedi.