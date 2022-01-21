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Özyiğit: Bu Ülkeye Aydınlık ve Bahar TDP ile Gelecek

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Özyiğit: Bu Ülkeye Aydınlık ve Bahar TDP ile Gelecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ziyaretler çerçevesinde dün Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Özgür işadamları Derneği ve Akıncılar ziyaret edildi. 

 

TDP'nin vizyonuna ilişkin bilgilerin verildiği ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyaretlerde ayrıca yurttaşların sorularına da yanıtlar verildi. 

 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, TDP’nin güçlü kadrosu ve vizyonuna yurttaşların büyük destek verdiğini her gittikleri yerde gözlemlediklerini belirterek, TDP'nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağının açık ve net olduğunu vurguladı.

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Uzun bir süredir ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Özyiğit, "Gittiğimiz, gezdiğimiz her yerde halkımızın ülke yönetiminde değişim ve temiz bir sayfa açma kararlığını görüyoruz. Bunun yanı sıra, bu değişimin ancak geçmişi temiz ve donanımlı bir kadro ile yola çıkan TDP ile mümkün olabileceğini mesajı da net bir şekilde bizlere iletilmektedir. Özellikle son günlerde karma oy kullanacak olan yurttaşlarımız, TDP'ye mühür vurmayı tercih ettiklerini her gittiğimiz yerde bizlere aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.  

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Yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, TDP ile sadece yasama organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarını belirten Özyiğit, "TDP olarak daha aydınlık bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız. Bu ülkeye aydınlık ve bahar TDP ile gelecek. Kıbrıs Türk Halkı'nın Pazar günü güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inanmaktayız" dedi.

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