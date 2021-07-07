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Özyiğit: bu uygulama müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtı

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" Bu tür uygulamaların iki ülke arasındaki ilişkileri germekten başka bir işe yaramadığı da tecrübeyle sabittir."
Özyiğit: bu uygulama müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtı

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

“4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın sorumlusu olarak görev yapan Ali Bizden ‘in dün gece Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye girişi engellenerek, telefonuna ve parasına el konuldu. Hakkında hiçbir yargı kararı bulunmayan birisine yapılan bu uygulama müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtıdır.

Bu yapılanlar sadece Sn. Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşlarına yönelik değil, bilinsin ki tüm Kıbrıs Türk halkına yöneliktir. Bu tür uygulamaların iki ülke arasındaki ilişkileri germekten başka bir işe yaramadığı da tecrübeyle sabittir.

Şu çok iyi bilinsin ki, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve en önemlisi kendi irademize sahip çıkma, kendi kendimizi yönetme mücadelemiz, bu tür uygulamalarla sindirilemeyecek kadar güçlüdür ve her şeye rağmen kararlılıkla sürecektir.

Hükümet (eğer varsa) konuyla ilgili gerekli girişimleri yaparak vatandaşlarını bu tür uygulamalara maruz kalmaktan kurtarmalıdır.

Ve Sn. Tatar kendi insanınıza yönelik bu uygulamalara daha ne kadar sessiz kalacaksınız. Sizin tuttuğunuz yol bu olabilir ama biliniz ki bu yol Kıbrıs Türk halkının yolu değildir. Müdahaleyle, tehditle, baskıyla ve anti-demokratik uygulamalarla dolu bu yol yürünecek değil, utanılacak bir yoldur”.

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