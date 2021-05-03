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Özyiğit Cenevre Dönüşü Kendini İzole Edeceği İçin Meclis Çalışmalarına Katılamayacak

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Özyiğit Cenevre Dönüşü Kendini İzole Edeceği İçin Meclis Çalışmalarına Katılamayacak

Özyiğit'in yaptığı paylaşım şöyle: 

Değerli Kıbrıs Türk Halkı !

Cenevre'ye giden kafilede, olasılık çok az da olsa 'belki çözüm müzakerelerini yeniden başlatacak bir ışık çakılır' umuduyla ben de vardım. Ama olmadı. Ortak bir zemin bulunamadı. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, sonuçları hem Kıbrıslı Türkler'e hem de Türkiye'ye nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Bu bağlamda, tüm kafileye yapılan PCR test sonuçlarının 'negatif' çıkmasına rağmen, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kendimi izole ediyorum. Dolayısıyla bugün yapılacak Meclis Birleşimine de katılamayacağım.

Herkese sağlıklı günler dilerim.

 

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