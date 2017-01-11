Özyiğit: “Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi çok yoğun ve dinamik bir tempoda sürüyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9 Ocak'ta başlayan ve kendilerinin de katıldığı Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinin çok yoğun ve dinamik bir tempoda sürdüğünü kaydetti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre zirve'de esaslı konularda çok çetin görüşme sürecinin devam ettiğini ifade eden Özyiğit, "Şu ana dek temkinli iyimserliğimizi korumaktayız. Pek tabii ki, beklenti ve arzumuz sürecin olumlu ilerlemesi, anlaşmazlık noktalarının en aza indirilmesi ve beşli konferansın ardından çözümün temellerinin atılmasıdır. Tarafların gerekli empatiyi yapması, hassasiyeti göstermesi ve siyasi iradeyi ortaya koyması halinde bunun olmaması için bir neden olmadığını düşünmekteyim" dedi.

Cenevre'de ilgili taraf temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını, İsviçre Hükümeti’nin heyetler onuruna verdiği yemekte çeşitli temsilcilerle bir araya geldiklerini ifade eden Özyiğit, dün ve bugün de DİSİ Başkan Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Görüşmelerde dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımın Türk tarafı için önemini vurguladıklarını belirten Özyiğit, Güvenlik ve Garantiler konusunda da her iki tarafın hassasiyetlerini göz önünde bulunduracak formülün bulunabileceği üzerinde durduklarını belirtti.

Özyiğit, sürecin olumsuz sonuçlanmasını veya kopmasını istemediklerini de ifade etti ve öylesi bir durumda hidro-karbonla ilgili sondajlar başladığında tırmanacak olan gerginliğin sonuçlarının her şeye açık olduğunu söyledi. Özyiğit, bunun “Kıbrıslıların” yararına olmayacağını açık şekilde konuştuklarını da kaydetti.

Özyiğit, tarafların daha fazla çaba gösterilmesi konusunda görüş birliği içerisinde olduklarını da belirtti.