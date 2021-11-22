  • BIST 1.755,480
  • Altın 668,45
  • Dolar 11,4134
  • Euro 12,8597
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Özyiğit, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü.
Özyiğit, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, TDP olarak  bir dönem genel seçim ve yerel seçimi boykot ederek hata yaptıklarını, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.

TDP olarak belediyelere bakış açılarının, belediyelerin yerel hükümetlere dönüşmesi şeklinde olduğunu, bunun Türkiye için daha bir önem arz ettiğini ifade eden Özyiğit, belediyelerin geleceğinin merkezi hükümetin iki dudağı arasında olmasını doğru bir yaklaşım olmadığını, dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde anlayışın bu olduğunu, esas yürütmenin belediyeler tarafından yapıldığını söyledi.

 TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi.

CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC’deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, beledi sorunların çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti. Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Genel Başkanı Arıklı CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:47
  • Nacit Lama Altuğ Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:44
  • Özyiğit, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü22 Kasım 2021 Pazartesi 18:41
  • Halkın Partisi, CHP Heyetini Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:40
  • Mustafa Akıncı: “Kuzey Kıbrıs’ta adı konulmamış bir ilhak var”22 Kasım 2021 Pazartesi 18:38
  • Nisa Hacı tedavi için güney Kıbrıs'a götürüldü22 Kasım 2021 Pazartesi 18:35
  • Erhürman: Memlekete konsantre olacak bir yapıyla, umut vardır!22 Kasım 2021 Pazartesi 18:32
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Ülkedeki Ekonomik Durum Sürdürülebilir Değildir22 Kasım 2021 Pazartesi 18:23
  • Kadın Örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yürüyüş Yapıyor22 Kasım 2021 Pazartesi 18:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti22 Kasım 2021 Pazartesi 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti