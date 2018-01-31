Özyiğit: Ciddi reformlar yapmak zorundayız

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit BRT’de yayınlanan “Haber Toplantısı” programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümetinin her alanda ciddi reformlar yapmayı hedeflediğini belirtti.

Özyiğit “Toplumun gerek günlük gerekse kangrenleşmiş sorunlarını el birliğiyle çözmek için geliyoruz’ dedi.

Özyiğit, kurulacak olan 4’lü koalisyonun, son zamanlarda gündeme gelen yolsuzluk iddialarının üzerine gitme kararlılığında olduğunu söyledi.

Özyiğit, müşavirlikle ilgili düzenlemeler yapılması ve varolan müşavirlerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Özyiğit, ‘Müşavirlikler değişmedi yeni müşavirler yaratıldı. Aynı partinin içinde aynı partinin bakanı bir önceki bakanın atadıklarını değişti. Bir yandan atıl durumda olan müşavirlerin değerlendirilmesi gerekir. Kimse yatarak para almasın, bunların düzenlenmesi gerekiyor. Yeni müşavir yaratmayacak şekilde düzenlemeler yapılması gerekiyor’ dedi.

Ülkede tarımdan sağlığa, ekonomiden turizme, her alanda ciddi reformlar yapılması gerktiğine de vurgu yapan TDP Genel Başkanı, ‘Bu konuda biz görev almak istiyoruz’ dedi.

Özyiğit, hükümetin 4 partiden oluşacağını ama bir bütün olduğunu belirterek ortak akılla hareket edileceğini söyledi.Şu anda hükümet protokolünde son rotüşların yapıldığını ardından hükümet programı ile ilgili çalışmalar yapılacağını belirten Özyiğit, hükümet programında yazılanların kendileri için bağlayıcı olduğunun altını çizdi.

Özyiğit ‘Toplumun gerek günlük gerekse kangrenleşmiş sorunlarını el birliğiyle çözmek için geliyoruz’ dedi.Özyiğit, bugün veya yarın çalışmaların tamamlanması halinde hafta sonundan önce bir hükümetin kurulabileceğini de söyledi.

Bakanlıklar üzerinde görev dağılımının görüşüldüğünü ve bu konuda biryere gelindiğini kaydeden Özyiğit Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplumcu Demokrasi Partisi’nde olacağını açıkladı.

Cemal Özyiğit, TDP’de kimlerin Bakan olacağının ise henüz netleşmediğini bu konuda son kararın yarın parti meclisinde verileceğini söyledi.Dört partinin Kıbrıs konusunda farklılıkları bulunduğunu bunları koruyabileceğini kaydeden Özyiğit, Görüşmeleri Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğünü, hükümetteki partilerin Cumhurbaşkanı’na ellerinden gelen katkıyı koymaya çalışacaklarını belirtti.

Cemal Özyiğit, yeni hükümetin ilk yapacağı işin 2018 bütçe tasarısını gerekli rötuşları yaparak meclise taşımak ve süratle geçirmek olduğunu ifade etti.

Özelleştirme konusu ile ilgili olarak ise Özyiğit TDP’nin bir takım hassasiyetleri bulundğunu ve bu hassasiyetlerini koruyacaklarını söyledi.Özyiğit ‘Özelleştirme konusunda, kurumlarımızı kendimiz koruyarak, onların doğru yönetildiği takdirde elden çıkarılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oralara yapılacak atamaların dorğu olması konusunda ısrarcı olacağız’ ifadelerini kullandı.

Eğitimle ilgili hedeflerinin ne olduğu yönündeki bir soruya karşılık ise Özyiğit, eğitimede mutlaka düzenlemeler yapılacağını belirterek Eğitim sisteminin üretkenliğe ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla ilgili olarak ise Özyiğit bazı olaylara karşı demokratik tepkiler verilebileceğini ancak bunun şiddete dönüştürülmesinin özrü olamacaycağını ve gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis’in damına çıkılmasının ise halkın iradesine saygısızlık olduğunu belirten Özyiğit bu konuyla ilgili başlatılan süreçin takipçisi olacaklarını kaydetti.