Özyiğit: "Çözüm için ciddi bir zemin var"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Crans Montana'da sürdürülmekte olan Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi ve çözüme doğru adımların atılması için ciddi bir zemin olduğunu vurguladı.

Müzakerelerde ilk iki günün yoğun şekilde devam ettiğini, Kıbrıs Türk tarafının sorunun çözümü yönünde kararlı bir duruş sergilediğini, bu duruşun BM ve AB tarafından da gözlemlendiğini belirten Özyiğit, BM Genel Sekreteri Guterres'in Crans Montana'da sürece dahil olmasıyla birlikte yeni bir evreye geçildiğini kaydetti.

Genel Sekreter Guterres'in de basın toplantısında vurguladığı gibi, bazı konularda ciddi ilerlemeler kaydedilirken, açıkta kalan birçok konu olduğuna da dikkat çeken Özyiğit, daha önce de birçok kez tekrarladıkları gibi, bundan sonra ihtiyaç olanın siyasi irade ve kararlılık olduğuna vurgu yaptı.

Crans Montana'da bulunan TDP Başkanı Cemal Özyiğit, müzakerelerde gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Müzakerelerin bugüne kadar konuşulmayan yanı kalmadığını, Güvenlik ve Garantilerin de masada olduğunu belirten Özyiğit, "Sn. Guterres'in de vurguladığı gibi bazı konularda ciddi ilerlemeler sağlanırken, bazı konularda ise daha alınması gereken yol vardır. Artık önemli olan al-vere geçilmesidir. BM Genel Sekreteri'nin tavrı bu aşamaya geçilmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

Arzu ve beklentilerinin süreci tıkayan ve müzakerelerin ilerlemesine engel olan katı tutumlardan vazgeçilerek al verin başlatılması olduğunu belirten Özyiğit, "Bir taraf adım atarken, diğer tarafın açılım yapmaması sürece katkı koymaz. Bu noktada Rum Lider Anastasiades'in ilk 2 gün izlediği katı tutum ve müzakereden uzak tutumun sürece yardımcı olmadığı aşikardır. Ancak, karşılıklı adım atılması halinde uzlaşı formülü mümkündür" dedi.

Garantilerin de tabu olmadığını, yeni bir şekil alabileceğini, nitekim bu konuda çalışmaların olduğunu belirten Özyiğit, bir tarafın garantisi sağlanırken, bunun diğer tarafın güvenliğini tehdit eder nitelikte olmaması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun büyük oranda garanti konusunda hassasiyeti olduğu gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini de belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sürecin olumlu ilerlemesi konusunda ihtiyatlı iyimserlik yönündeki duruşlarını sürdürdüklerini de ifade etti.

"TEMAS VE GÖRÜŞMELER"

Crans Montana'da yabancı misyon temsilcilerinin yanısıra Kıbrıs Rum parti temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Özyiğit, dün DISY Genel Başkanı Averof Neofitu ile bir araya geldiklerini, bugün de AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüklerini belirtti. Görüşmelerinde devam eden müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Özyiğit, anlaşabilmek için karşılıklı adımların atılması, dolayısıyla daha çok çaba harcanması gerektiği üzerinde durduklarını, birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını kaydetti.