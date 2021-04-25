Özyiğit: "Cumhurbaşkanının çekmecesindeki haritadan bile bihaber oluşu zaten oraya ne için gittiğini belli ediyor"

İki gün sonra kendi toplumunun kaderini belirleyecek bir konferansa gidecek bir Cumhurbaşkanının çekmecesindeki haritadan bile bihaber oluşu zaten oraya ne için gittiğini belli ediyor.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit açıklama yaptı.

İŞTE AÇIKLMA;

Sn. Tatar Kıbrıs Konferansı sürecinde Sn. Akıncı tarafından sunulan haritayı bulamadığını, hatta daha da ileri gidip merak ettiğini söyledi.

Oysa dönemin müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu görevi devrederken tıpkı diğer tutanaklar ve belgeler gibi söz konusu haritayı da Sn. Tatar’ın müsteşarına bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

İki gün sonra kendi toplumunun kaderini belirleyecek bir konferansa gidecek bir Cumhurbaşkanının çekmecesindeki haritadan bile bihaber oluşu zaten oraya ne için gittiğini belli ediyor.

Belli ki Sn. Tatar'ın konuyla ilgisi/bilgisi yok.

Gidip orada kendine ezberlettirilen tezleri okuyup dönecek.

Halkının talebine rağmen.

Sn. Tatar belli ki Kıbrıs konusu ile ilgili belgeleri yanına almıyor, fakat yine de tüm süreçleri yakından takip eden bizler orada olacağız.

Tüm bilgimiz, birikimimiz ve halkımızın iradesi ile.