Özyiğit: Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim gündeme gelebilir

Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Akıncı’nın açık ara önde görüldüğünü söyleyen Özyiğit, son yapılan ve açıklanan Gezici Araştırma Şirketi’nin sonuçlarını da değerlendireceklerini belirtti.

Özyiğit, “Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Sayın Akıncı açık ara önde görülüyor. Gezici böyle bir anket ortaya koymuş elbette bunu da değerlendireceğiz. Neye dayanarak Tatar, Akıncı, Erhürman, Özersay sıralamasını söylüyor bunu anlamak lazım. Ben sürekli ülkeyi geziyorum, toplumla iç içeyim. Toplumda özellikle son dönemlerde Sayın Akıncı’nın açıklamasından sonra Türkiye’den gelen tepkiler ve söylemler nedeniyle sayın Akıncı’nın şahsında ama Kıbrıs Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı sözlerden sonra Kıbrıs Türk toplumunun çok büyük bir bölümünün Sayın Akıncı’nın etrafında kenetlendiğini görüyorum. Dolayısıyla bu gerçeği de herkes iyi bilmeli ve doğru okumalı. Anketörler kendilerine göre bir çalışma yaptılar, açıkladılar. Başka anketler de yapılır, yapılmaya da devam edecek. Önümüzde epey bir zaman vardır” dedi (BRT)